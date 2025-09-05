رئیس دانشگاه پیام نور حاجی آباد از ادامه فعالیت این دانشگاه و کذب بودن موارد مطرح شده در خصوص تعطیلی این مجموعه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - غضنفری رئیس دانشگاه پیام نور حاجی آباد گفت: تعطیلی دانشگاه پیام نور واحد حاجی آباد صحت ندارد و با توجه به دستور العمل کلی در سطح کشور تعداد ۱۳۰ واحد و مرکز پیام نور برای پذیرش دانشجو در دفترچه کنکور قرار نگرفتند. 

او افزود: با پیگیری‌های مجدانه و رایزنی‌های انجام شده توسط رئیس دانشگاه، مسئولین دانشگاه استان، نماینده مجلس و فرماندار و امام جمعه شهرستان، به احتمال قریب به یقین تا چند روز آینده طی اصلاحیه‌ای این مشکل مرتفع شده و واحد حاجی آباد پذیرش دانشجو را خواهد داشت.

غضنفری بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ دانشجو در این دانشگاه در حال تحصیل هستند و خدمات دهی به دانشجویان با قوت ادامه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه پیام نور حاجی آباد ضمن عذر خواهی از دانشجویان و داوطلبین گفت: خواهشمند است صبور باشید و منتظر اصلاحیه دفترچه بمانید.

