باشگاه خبرنگاران جوان - جبار علی ذاکری گفت:نوسازی شبکه ریلی کشور با ریلهای طویل در قالب ۱۱ بلاک در مسیرهای شمال غرب، شمال شرق و مسیر اصفهان در حال اجراست.
وی اضافه کرد: در این طرح ریلهای ۱۰۸ متری جایگزین ریلهای ۱۸ متری میشود.
مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت:این طرح در آذربایجان شرقی در ۶۰ کیلومتر از مسیرها در حال اجراست.
ذاکری گفت: از نظر ایمنی، جوش و سیر حرکت این روش بسیار مقرون به صرفه و از نظر ایمنی بسیار مطمئن است.
سید مصطفی داودی معاون فنی راه آهن کشور نیز گفت: با تعویض ریلهای ۱۸ متری سرعت قطارها از ۸۰ کیلومتر به ۱۲۰ کیلومتر در ریلهای ۱۰۸ متری افزایش خواهد یافت.
داودی گفت: افزایش کیفیت جوشکاری، سرعت اجرا و هزینههای کم از مزایای نصب ریلهای طویل است.
وی اضافه کرد: در این روش سرعت اجرای طرح و کیفیت افزایش مییابد.
علیرضا سلیمانی مدیر کل راه آهن آذربایجان شرقی نیز گفت: عملیات نصب ریلهای طویل ۱۰۸ متری به طول ۶۰ کیلومتر و با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان اعتبار از خرداد ماه در استان آغاز شده است.
سلیمانی افزود: این طرح در پنج بلاک از مسیرهای ریلی استان در حال اجراست.
وی گفت: برای نخستین بار ساخت ریلهای طویل به صورت کارگاهی در ایستگاه سراجو در حال اجراست.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما