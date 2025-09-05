مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران از نوسازی ۱۶۰ کیلومتر از شبکه ریلی کشور با ریل‌های طویل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جبار علی ذاکری گفت:نوسازی شبکه ریلی کشور با ریل‌های طویل در قالب ۱۱ بلاک در مسیر‌های شمال غرب، شمال شرق و مسیر اصفهان در حال اجراست.
 
وی اضافه کرد: در این طرح ریل‌های ۱۰۸ متری جایگزین ریل‌های ۱۸ متری می‌شود.
 
مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت:این طرح در آذربایجان شرقی در ۶۰ کیلومتر از مسیر‌ها در حال اجراست.
 
ذاکری گفت: از نظر ایمنی، جوش و سیر حرکت این روش بسیار مقرون به صرفه و از نظر ایمنی بسیار مطمئن است.
 
سید مصطفی داودی معاون فنی راه آهن کشور نیز گفت: با تعویض ریل‌های ۱۸ متری سرعت قطار‌ها از ۸۰ کیلومتر به ۱۲۰ کیلومتر در ریل‌های ۱۰۸ متری افزایش خواهد یافت.
 
داودی گفت: افزایش کیفیت جوشکاری، سرعت اجرا و هزینه‌های کم از مزایای نصب ریل‌های طویل است.
 
وی اضافه کرد: در این روش سرعت اجرای طرح و کیفیت افزایش می‌یابد.
 
علیرضا سلیمانی مدیر کل راه آهن آذربایجان شرقی نیز گفت: عملیات نصب ریل‌های طویل ۱۰۸ متری به طول ۶۰ کیلومتر و با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان اعتبار از خرداد ماه در استان آغاز شده است.
 
سلیمانی افزود: این طرح در پنج بلاک از مسیر‌های ریلی استان در حال اجراست.
 
وی گفت: برای نخستین بار ساخت ریل‌های طویل به صورت کارگاهی در ایستگاه سراجو در حال اجراست.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

