باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه الجزیره قطر، رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که پلیس اسرائیل چندین معترض به جنگ غزه را در این تظاهرات بازداشت کرده است.

به گفته این رسانه ها، این افراد به تصمیم قریب الوقوع سران صهیونیست برای اشغال غزه اعتراض داشتند که با یورش پلیس رژیم تل آویو روبه رو شدند.

محمود مرداوی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز پیشتر در اظهاراتی تاکید کرده بود که مذاکرات تنها راه رسیدن به توافق است، اما بنیامین نتانیاهو همچنان با اتخاذ اقداماتی که مسیر مذاکرات جدی را بار‌ها و بار‌ها ناکام می‌گذارد، به فریب و فرار از تعهدات جدی در مذاکرات ادامه می‌دهد.

به دنبال تصمیم نتانیاهو و کابینه رژیم صهیونیستی برای اشغال کامل غزه، موج گسترده‌ای از اعتراضات و خشم صهیونیست‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی را برانگیخته و معترضان علیه سیاست‌های نتانیاهو اقدام به برپایی تظاهرات کرده‌اند.

پس از اعلام تصمیم بنیامین نتانیاهو برای اشغال کامل غزه و گسترش جنگ، موج گسترده از خشم و اعتراض در سرزمین‌های اشغالی ایجاد شده و نارضایتی شدیدی نسبت به این تصمیم شکل گرفته است.

بسیاری از صهیونیست‌ها خواهان پایان جنگ هستند و تصمیم نخست‌وزیر جنایتکار این رژیم برای ادامه و گسترش آن را نمی‌پذیرند.

منبع: ایرنا