باشگاه خبرنگاران جوان - هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میزان شهریه متقاضیان دورههای شهریه پرداز در مقاطع دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی) برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را اعلام کرد.
براساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مبلغ پیشنهادی به هیات امنای دانشگاه، شهریه دانشجویان شهریه پرداز ورودی سال ۱۴۰۴ در رشته پزشکی به طور سالیانه ۱۶۰، دندانپزشکی ۱۷۰ و در نهایت داروسازی نیز ۱۴۵ میلیون تومان اعلام شده است.
هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصویب کرد؛ به دانشجویان فوق خوابگاه تعلق نمیگیرد و سالانه حدود ۲۰ درصد به مبالغ فوق اضافه میشود.