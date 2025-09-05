میزان شهریه پذیرفته‌شدگان سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میزان شهریه متقاضیان دوره‌های شهریه پرداز در مقاطع دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی) برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را اعلام کرد.

براساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مبلغ پیشنهادی به هیات امنای دانشگاه، شهریه دانشجویان شهریه پرداز ورودی سال ۱۴۰۴ در رشته پزشکی به طور سالیانه ۱۶۰، دندانپزشکی ۱۷۰ و در نهایت داروسازی نیز ۱۴۵ میلیون تومان اعلام شده است.

هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصویب کرد؛ به دانشجویان فوق خوابگاه تعلق نمی‌گیرد و سالانه حدود ۲۰ درصد به مبالغ فوق اضافه می‌شود.

برچسب ها: شهریه دانشجویان ، دانشگاه شهید بهشتی
خبرهای مرتبط
امنیت کامل در دانشگاه شهید بهشتی برقرار است
امتحانات دانشگاه شهید بهشتی یک هفته به تعویق افتاد
دانشگاه شهید بهشتی هنوز زنده است؛
ارتقای ۱۰۰ پله‌ای رتبه علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۳ ماده خوراکی که می‌توانند باعث ریزش مو شوند
توسعه عدالت آموزشی با ایجاد ۲ هزار و ۸۰۰ فضای ورزشی در مدارس
وابستگی محبوب‌ترین وی‌پی‌ان‌های گوگل‌پلی فاش شد
ارزیابی سلامت و اصالت محصولات آرایشی در آزمایشگاه غذا و دارو
آخرین اخبار
ارزیابی سلامت و اصالت محصولات آرایشی در آزمایشگاه غذا و دارو
توسعه عدالت آموزشی با ایجاد ۲ هزار و ۸۰۰ فضای ورزشی در مدارس
وابستگی محبوب‌ترین وی‌پی‌ان‌های گوگل‌پلی فاش شد
۳ ماده خوراکی که می‌توانند باعث ریزش مو شوند
اجرای سهمیه برای کنکوری‌های ۱۴۰۴ ساکن مناطق درگیر بلایای طبیعی
اعلام نتایج دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد
شناسایی زودهنگام آلزایمر با یک آزمایش سه دقیقه‌ای
بهترین میزان پیاده‌روی در طول روز؛ ۱۰ هزار قدم
میزان شهریه دانشجویان سه رشته پرطرفدار اعلام شد