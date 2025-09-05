باشگاه خبرنگاران جوان - اگر فردی به میزان لازم و کافی فعالیت بدنی ندارد و در طول روز به مدت طولانی سر کار یا در منزل می‌نشیند باید به صورت تدریجی فعالیت بدنی خود را افزایش دهد که یکی از بهترین راهکار‌ها در مقابله با کم‌تحرکی، پیاده‌روی است.

بر اساس این مطلب که از سوی عطیه رزازی کارشناس پزشکی ورزشی تهیه شده و از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است: بهترین میزان پیاده‌روی در طول روز، ۱۰ هزار قدم است، اما افرادی که از آمادگی مناسب برخوردار نیستند باید به صورت تدریجی و از ۱۰۰۰ قدم فعالیت خود را آغاز کنند و به یکباره با انجام ۱۰ هزار قدم به بدن خود شوک و فشار وارد نکنند.

اگر افراد نمی‌توانند زمان مشخص برای ورزش کردن و فعالیت بدنی در نظر بگیرند می‌توانند در زمانی که سر کار هستند یا در منزل حضور دارند در زمان‌های گوناگون که فرصتی برای آنها پیش می‌آید اقدام به فعالیت بدنی یا قدم زدن در همان مکان کنند و یا با استفاده از ابزاری نظیر ساعت‌های هوشمند متوجه شوند در طول با فعالیت‌هایی نظیر طی کردن فاصله منزل تا خودرو، قدم زدن تا محل کار و... چه میزان پیاده‌روی می‌کنند.

بهتر است افراد از هر فرصتی در طول روز بهره‌مند شوند و به جای فعالیت بیش از حد با تلفن همراه یا یکجا نشینی، در مکانی که قرار دارند قدم بزنند و فعالیت خود را از ۱۰۰۰ قدم شروع کنند و به تدریج افزایش دهند.

راهکار دیگر برای افزایش میزان فعالیت بدنی، استفاده از ابزار و دستگاه‌هایی مانند دمبل‌ها و کش‌ها برای افزایش میزان تراکم استخوان، سطح عضله و حفظ بافت عضلانی است.

باید بدانیم که به فراخور افزایش سن بدون اینکه فرد به هیچ بیماری مبتلا باشد، از تراکم استخوان و تراکم عضله کاسته می‌شود و حفظ سطح تراکم استخوان و عضله امری ضروری است و اقدام بسیار مهمی به شمار می‌رود و به منظور دستیابی به آن باید علاوه بر رژیم غذایی صحیح، میزان تحرک بدنی را افزایش داد و بدن را به چالش کشید.

افراد به ویژه بانوان خانه‌دار حتی اگر امکان فعالیت بدنی خارج از منزل را ندارند توصیه می‌شود ۳ تا ۴ بار در طول روز در منزل فعالیت بدنی نظیر قدم زدن یا انجام حرکات ورزشی با کش و دمبل سبک را در دستورکار قرار دهند چرا که این اقدام آنها بسیار مفید است و به مراتب از آسیب‌های عضلانی در سنین بالا پیشگیری می‌کند چرا که در سنین بالا، اگر بافت عضلانی پایین و پوکی استخوان وجود داشته باشد، شاهد آسیب‌های جبران ناپذیر جسمانی برای افراد خواهیم بود.

