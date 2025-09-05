باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل کوهپایه زاده رییس فدراسیون ورزش جانبازان و توانیابان گفت: تقریبا مدت یک سال بود که برای در اختیار گرفتن زمین چمن و پیست دوومیدانی ورزشگاه شیرودی برای ورزشکاران جانباز و توانیاب تلاش میکردیم که با دستور وزیر ورزش و با همکاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی این امر محقق شد. در حال حاضر هدف برگزاری اردوهای پارادوومیدانی، فوتبال هفت نفره و فوتبال پنج نفره و تیروکمان است.
او افزود: پیش از این به دلیل نداشتن فضای تمرینی اکثر اردوها به صورت غیرمتمرکز برگزار میشد و این مساله شرایط سختی را برای ورزشکاران جانباز و توانیاب بوجود آورده بود، اما با در اختیار گرفتن ورزشگاه شیرودی بعد از این اردوها به ویژه در پارادوومیدانی به صورت متمرکز برگزار خواهد شد. در حقیقت این مجموعه میتواند به عنوان پایگاه قهرمانی و استعدادیابی برای ورزشکاران جانباز و توانیاب باشد.
کوهپایه زاده در پایان با اشاره به حذف پاراشنا از بازیهای کشورهای اسلامی، گفت: قرار بود ورزشکاران جانباز و توانیاب در ۳ رشته دوومیدانی، وزنه برداری و شنا در بازیهای کشورهای اسلامی شرکت کند که نمیدانم به چه دلیلی میزبان از برگزاری مسابقات پاراشنا در بازیهای کشورهای اسلامی امتناع و آن را حذف کرد.