تیم‌های ملی اروگوئه، کلمبیا و پاراگوئه توانستند صعودشان را به جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه دیدار‌های انتخابی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی چند دیدار برگزار شدند که در یکی از بازی‌ها اروگوئه در خانه به مصاف پرو رفت و با سه گل به برتری رسید و به جام جهانی راه یافت.

آگیره گل اول اروگوئه را به ثمر رساند. در ادامه جورجیان د آراسکائتا با ضربه‌ای محکم از فاصله نزدیک، برتری تیم میزبان را دو برابر کرد و فدریکو ویناس گل سوم را ۱۰ دقیقه مانده به پایان بازی به ثمر رساند.

کلمبیا نیز به لطف پیروزی آسان سه بر صفر مقابل بولیوی، جایگاهش را در جام جهانی تابستان آینده قطعی کرد.

خامس رودریگس، مهاجم ۳۴ساله سابق رئال مادرید و بایرن مونیخ، گل اول را به ثمر رساند. جان کوردوبا و خوان فرناندو کینترو گل‌های دوم و سوم را به ثمر رساندند.

مانند اروگوئه، پاراگوئه نیز تنها به یک تساوی برای صعود نیاز داشت و توانست با تساوی بدون گل برابر اکوادور صعودش را به جام جهانی قطعی کند.

در دیگر دیدار‌ها آرژانتین با سه گل ونزوئلا را شکست داد. لیونل مسی در آخرین بازی خانگی خود برای آلبی‌سلسته دو گل به ثمر رساند و گل دیگر را لائوتارو مارتینس، هم‌تیمی سابق مهدی طارمی در اینتر، به ثمر رساند.

برزیل ِ کارلو آنچلوتی نیز با سه گل شیلی از پیش حذف‌شده را از پیش رو برداشت. استوآئو، پاکتا و گیمارائش گلزنان سلسائو در این بازی خانگی بودند.

