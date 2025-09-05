وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا تحریم‌هایی را علیه سازمان‌های الحق، مرکز حقوق بشر المیزان و مرکز حقوق بشر فلسطین (PCHR) به دلیل همکاری با دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) اعمال کرده است؛ دادگاهی که پیش‌تر نیز در دولت ترامپ هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در بیانیه‌ای گفت: «این نهاد‌ها مستقیماً در تلاش‌های دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) برای تحقیق، دستگیری، بازداشت یا پیگرد قانونی اتباع اسرائیلی، بدون رضایت اسرائیل، مشارکت داشته‌اند.»

بر اساس وب‌سایت وزارت خزانه‌داری، این سه گروه به فهرست اتباع ویژه تعیین‌شده وزارت خزانه‌داری اضافه شده‌اند، «فهرستی از افراد و شرکت‌هایی که متعلق به یا تحت کنترل کشور‌های هدف هستند یا برای یا به نمایندگی از آنها عمل می‌کنند».

ایالات متحده آمریکا در حال حاضر به دلیل صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیلی به اتهام جنایات جنگی در غزه، کمپین فشار علیه این دادگاه را دنبال می‌کند.

آمریکا اعلام کرده است که روادید اعضای سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) و تشکیلات خودگردان فلسطین را پیش از نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر رد می‌کند.

دولت آمریکا مقامات فلسطین را به «تلاش برای دور زدن مذاکرات» با توسل به دادگاه کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری به خاطر سوءاستفاده‌های اسرائیل در کرانه باختری اشغالی و در طول جنگ اسرائیل در غزه، که کارشناسان سازمان ملل آن را نسل‌کشی نامیده‌اند، متهم کرده است.

وزارت خارجه آمریکا مدعی است: «منافع امنیت ملی ما ایجاب می‌کند که سازمان آزادیبخش فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطین را به خاطر عدم رعایت تعهداتشان و تضعیف چشم‌انداز صلح، پاسخگو بدانیم. این گروه‌ها باید به طور مداوم با تروریسم مخالفت کنند.»

سال گذشته، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کرد. آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل قرار است به نمایندگان کشور‌های عضو سازمان ملل برای بازدید از مقر این سازمان بین‌المللی روادید اعطا کند.

تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به تصمیم وزارت خارجه آمریکا مبنی بر عدم صدور ویزای هیات فلسطینی برای حضور در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام کرد: این تصمیم با توجه به این که فلسطین عضو ناظر سازمان ملل بوده، با قوانین و توافق نامه بین المللی در تضاد است.

در همین حال وزیر امور خارجه و سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، از تصمیم واشنگتن برای تحریم سه سازمان فلسطینی استقبال کرده و آن را اقدامی در راستای مقابله با تلاش‌های بین‌المللی علیه تل‌آویو دانستند.

به گزارش شبکه الجزیره قطر، «گدعون ساعر» وزیر امور خارجه اسرائیل ضمن تشکر از مارکو روبیو همتای آمریکایی اش، مدعی شد که سه سازمان فلسطینی که واشنگتن آنها را تحریم کرده، در "کمپین سیاسی زده" دیوان کیفری بین‌المللی (دادگاه لاهه) علیه اسرائیل نقش داشته‌اند.

از سوی دیگر، «دانی دانون» سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز ضمن استقبال از این تصمیم، ادعا کرد که سازمان‌های فلسطینی تحریم‌شده، نه تنها علیه اسرائیل، بلکه علیه ایالات متحده و تمام غرب فعالیت می‌کرده‌اند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: تحریم های آمریکا ، وزارت خزانه داری آمریکا ، فلسطین
خبرهای مرتبط
آمریکا با رد ویزا، دهان فلسطین را در سازمان ملل بست
سلبریتی‌ها در راه غزه
بقائی: پیگیری‌ها برای آزادی مهدیه اسفندیاری ادامه دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
آخرین اخبار
آمریکا ۱۰ اف ۳۵ به پرتوریکو ارسال کرد
تهدید ترامپ به اقدام تجاری علیه اتحادیه اروپا
کانادا: به آمریکا به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد تکیه نمی‌کنیم
انتقاد مقام صهیونیست از طرز فکر نماینده آمریکا در سوریه
یونیسف: غزه فقط شهری برای تشییع جنازه است
اتحادیه عرب: اشغالگری اسرائیل صلح پایدار در غرب آسیا را ناممکن می‌سازد
غیرنظامیان کره شمالی قربانی عملیات مخفیانه ترامپ
ارتش لبنان طرح خلع سلاح حزب‌الله را اجرا می‌کند
حمله با چاقو در کانادا ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت
اعتراض نمایندگان انگلیس به سفر رئیس اسرائیل
کانادا از برنامه‌ریزی غرب برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
ترامپ: آمریکا روسیه و هند را به چین باخت
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
اتهام کارشکنی روسیه به اروپا درخصوص جنگ اوکراین
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
تکذیب سفارت عراق: بغداد برای جنگ اوکراین نیرو جذب نمی‌کند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
فنلاند به بیانیه صلح برای اجرای راه‌حل دو دولتی فلسطین پیوست
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
توزیع بسته‌های لوازم التحریر به دانش آموزان افغانستانی + فیلم
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
زلزله در شرق افغانستان؛ کنر آلوده به مین است
رونمایی از مجموعه آثار فیض محمد کاتب هزاره در قم با حضور چهره‌های علمی
گفتگوی مقامات طالبان و ازبکستان درباره پروژه انتقال برق به کابل