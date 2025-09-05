باشگاه خبرنگاران جوان - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در بیانیه‌ای گفت: «این نهاد‌ها مستقیماً در تلاش‌های دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) برای تحقیق، دستگیری، بازداشت یا پیگرد قانونی اتباع اسرائیلی، بدون رضایت اسرائیل، مشارکت داشته‌اند.»

بر اساس وب‌سایت وزارت خزانه‌داری، این سه گروه به فهرست اتباع ویژه تعیین‌شده وزارت خزانه‌داری اضافه شده‌اند، «فهرستی از افراد و شرکت‌هایی که متعلق به یا تحت کنترل کشور‌های هدف هستند یا برای یا به نمایندگی از آنها عمل می‌کنند».

ایالات متحده آمریکا در حال حاضر به دلیل صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیلی به اتهام جنایات جنگی در غزه، کمپین فشار علیه این دادگاه را دنبال می‌کند.

آمریکا اعلام کرده است که روادید اعضای سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) و تشکیلات خودگردان فلسطین را پیش از نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر رد می‌کند.

دولت آمریکا مقامات فلسطین را به «تلاش برای دور زدن مذاکرات» با توسل به دادگاه کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری به خاطر سوءاستفاده‌های اسرائیل در کرانه باختری اشغالی و در طول جنگ اسرائیل در غزه، که کارشناسان سازمان ملل آن را نسل‌کشی نامیده‌اند، متهم کرده است.

وزارت خارجه آمریکا مدعی است: «منافع امنیت ملی ما ایجاب می‌کند که سازمان آزادیبخش فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطین را به خاطر عدم رعایت تعهداتشان و تضعیف چشم‌انداز صلح، پاسخگو بدانیم. این گروه‌ها باید به طور مداوم با تروریسم مخالفت کنند.»

سال گذشته، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کرد. آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل قرار است به نمایندگان کشور‌های عضو سازمان ملل برای بازدید از مقر این سازمان بین‌المللی روادید اعطا کند.

تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به تصمیم وزارت خارجه آمریکا مبنی بر عدم صدور ویزای هیات فلسطینی برای حضور در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام کرد: این تصمیم با توجه به این که فلسطین عضو ناظر سازمان ملل بوده، با قوانین و توافق نامه بین المللی در تضاد است.

در همین حال وزیر امور خارجه و سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، از تصمیم واشنگتن برای تحریم سه سازمان فلسطینی استقبال کرده و آن را اقدامی در راستای مقابله با تلاش‌های بین‌المللی علیه تل‌آویو دانستند.

به گزارش شبکه الجزیره قطر، «گدعون ساعر» وزیر امور خارجه اسرائیل ضمن تشکر از مارکو روبیو همتای آمریکایی اش، مدعی شد که سه سازمان فلسطینی که واشنگتن آنها را تحریم کرده، در "کمپین سیاسی زده" دیوان کیفری بین‌المللی (دادگاه لاهه) علیه اسرائیل نقش داشته‌اند.

از سوی دیگر، «دانی دانون» سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز ضمن استقبال از این تصمیم، ادعا کرد که سازمان‌های فلسطینی تحریم‌شده، نه تنها علیه اسرائیل، بلکه علیه ایالات متحده و تمام غرب فعالیت می‌کرده‌اند.

