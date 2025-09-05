باشگاه خبرنگاران جوان - ارکستر سمفونی جوانان و گروه کُر به رهبری ارکستر نصیر حیدریان و رهبری کُر سحر انزلی با اجرای کنسرت «برای ایران» شامگاه پنجشنبه (۱۳ شهریورماه) با حضور نادره رضایی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی، رضا دبیری‌نژاد رئیس موزه هنر‌های معاصر تهران و جمعی از مسئولان در این موزه رونمایی شد.

کنسرت «برای ایران» با اجرای قطعاتی از موسیقی اقوام و نواحی مختلف کشور از جمله گیلانی، لری و شیرازی با تنظیم کیومرث طالبی با استقبال قابل توجه مخاطبان در موزه هنر‌های معاصر تهران به صورت رایگان روی صحنه رفت و تجربه متفاوتی را برای آنان رقم زد.

در این اجرا ۴۵ نوازنده در رده سنی ۱۰ تا ۱۹ ساله حضور داشتند که بیشتر آنان شاگردان نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران هستند، همچنین چند نوازنده جوان از ارکستر سمفونیک برای همراهی و پشتیبانی از نوازندگان تازه‌کار در این اجرا حضور داشتند.

کنسرت ارکستر سمفونی جوانان با مدیریت اجرایی محمدرضا صفی با حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد فرهنگی هنری رودکی، انجمن موسیقی ایران برگزار شد و چشم‌اندازی جدیدی را برای آینده موسیقی ایران رقم زد.

طنین رنگارنگی از موسیقی مناطق مختلف کشور

نادره رضایی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از این اجرای این کنسرت در جمع خبرنگاران درباره تشکیل ارکستر سمفونی جوانان اظهار داشت: امشب یکی از آرزو‌های ما در معاونت امور هنری محقق شد؛ شبی در آستانه هفته وحدت و یکهزار و پانصدمین سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص)، فرزندان ایران همنوا برای ایران نواختند و از ارکستر و گروه کُر جوانان رونمایی شد.

وی گفت: از نصیر حیدریان، سحر انزلی و کیومرث طالبی برای تشکیل ارکستر و گروه کُر جوانان و ایجاد بستری برای تمرین و دیده شدن نسل جوان قدردانی می‌کنم، در کنار زحمات همکارانم در معاونت امور هنری، دفتر موسیقی، انجمن موسیقی و مجموعه‌های آموزشی، امشب شاهد طنین ایران؛ طنین رنگارنگی از موسیقی مناطق مختلف کشور بودیم و فرزندان مستعد ایران در حوزه موسیقی نشان دادند که اگر بستر مناسب برای آنان فراهم شود و اساتید دلسوز و توانا آنان را راهبری کنند، می‌توانند در زمانی کوتاه اجرای درخشانی داشته باشند.

رضایی افزود: امشب همه باهم؛ فرزندان ایران و نسل نو در کنار پدر مادرهایشان، در کنار مردم برای آبادی، آزادی و دل‌شادی ایران اجرا کردند و خواندند، امیدوارم دل ملت ایران همیشه شاد باشد و بتوانیم نسلی را پرورش بدهیم و بستری فراهم کنیم تا برای ایران از جان مایه بگذارد و بتواند صدای ایران را در جهان طنین‌انداز کند.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: این اجرا بخشی از مجموعه اجرا‌های «برای ایران» این نهاد و نخستین گام در حوزه موسیقی جوانان است. امیدواریم در ادامه، با فراهم کردن فرصت‌های بیشتر، هنرمندان جون بتوانند در صحنه‌های گوناگون در تهران و شهرستان‌ها اجرا داشته باشند و حتی در عرصه بین‌المللی صدای نسل نو ایران را به گوش جهانیان برسانند. آینده ایران برای این جوانان است و یقین دارم ایران را بهتر از ما خواهند ساخت.

رضایی با اشاره به اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان به مناسبت یکصدمین سالگرد تأسیس این ارکستر در محوطه جهانی تخت جمشید اظهار داشت: این ارکستر ۱۰۷ نفره قطعاتی را در تخت جمشید اجرا خواهد کرد و قطعه ویژه آن «ای ایران» است، امیدوارم که بیش از گذشته بتوانیم امکان بهره‌مندی تعداد بیشتری از مردم را از برنامه‌های حوزه هنر و فرهنگ فراهم کنیم و در کنار هم و باهم بتوانیم «باهم بودگی» را تقویت کنیم و فرزندان برومند ایران آینده‌سازان واقعی کشور باشند.

حمایت از هنرمندان جوان

بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به رویکردی حمایتی این نهاد از هنرمندان جوان گفت: از روز نخست حضور در دفتر موسیقی، معاونت هنری و به ویژه خانم دکتر رضایی تأکید داشت که توجه ویژه‌ای به هنرستان موسیقی داشته باشم، دفتر موسیقی به عنوان متولی موسیقی یک نظارت عالیه‌ای بر روند رشد هنرمندان در هنرستان‌ها داشته است، نتیجه این نگاه و مشورت‌ها منجر به تشکیل ارکستر سمفونی جوانان شد، از ماه‌ها پیش برای آن برنامه‌ریزی شده بود.

وی افزود: وقایع اخیر، از جمله جنگ ۱۰ روزه، روند فعالیت ما را کمی به تأخیر انداخت، اما بعد از آن بلافاصله کار دنبال شد، طی فراخوان و دعوت از استادان و مدرسان برجسته موسیقی کلاسیک، شاکله این ارکستر شکل گرفت و امشب نتیجه آن را دیدیم. از خانم انزلی نیز بابت مدیریت و رهبری گروه کُر تشکر می‌کنم.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن قدردانی از نصیر حیدریان گفت: آقای نصیر حیدریان از بزرگان موسیقی کلاسیک است که با عشق و علاقه هدایت این ارکستر را پذیرفت و روحیه نوازندگان را ارتقا داد و حضور آقای حیدریان تجربه‌ای ارزشمند برای نوازندگان جوان بود.

رضایی بیان کرد: همه سعی و تلاش ما در دفتر موسیقی این است که در این دوره، «جزایر هنری» را به یکدیگر مرتبط کنیم، بر این اساس برای نخستین بار اجرای ارکستر سمفونی توسط هنرمندان جوان در موزه هنر‌های معاصر شکل گرفت، اتفاق و شروع خوبی است حتماً ما این اتفاق و ارتباط را با حوزه تئاتر و سایر حوزه‌های هنری هم برقرار می‌کنیم. در این راستا امسال جشنواره موسیقی فجر قرار است به عنوان موسیقی متن جشنواره‌های هنری کشور برگزار شود.

وی با اشاره به ظرفیت قابل توجه در میان جوانان هنرمند اظهار داشت: این استعداد‌ها حاصل آموزش معلمان ایرانی هستند، این موضوع بسیار مهمی است و در دنیا کمتر می‌توان چنین ظرفیتی را دید. همان‌طور که کشور در حوزه‌های علمی، اقتصادی و صنعتی با درخشش جوانان روبه‌روست، اکنون در معاونت هنری فرصتی ایجاد شده تا توانمندی‌های فرهنگی و هنری جوانان را به نمایش گذاشته شود. حوزه فرهنگ مزیت اصلی ما در جمهوری اسلامی است و تنها حوزه‌ای است که می‌تواند مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، بالندگی و رشد اقتصادی این کشور را به دنبال داشته باشد.

رضایی گفت: دفتر موسیقی با همکاری انجمن موسیقی ایران و مرکز آموزش‌های هنری معاونت هنری، تلاش خواهد کرد که مسیر آموزش و ارتقای هنری جوانان تداوم داشته باشد. امیدوارم ارکستر سمفونی جوانان پشتوانه‌ای محکم برای ارکستر سمفونیک تهران باشد و نوازندگان جوان در سال‌های آینده جای خالی نوازندگان حرفه‌ای را پر کنند. امیدوارم در آینده نزدیک شاهد درخشش این جوانان در عرصه‌های بین‌المللی باشیم.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: همزمان با شکل‌گیری ارکستر سمفونی جوانان، از ۱۱ تا ۲۶ شهریورماه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در تالار رودکی برگزار می‌شود و اختتامیه جشنواره ۲۹ شهریورماه است، برگزیدگان این جشنواره می‌توانند به این ارکستر سمفونی بپیوندند و در کنار دیگر هنرمندان جوان حضور داشت باشند و هنرنمایی کنند.

امیدواری نسبت به آینده و جوانان

نصیر حیدریان رهبر ارکستر سمفونی جوانان نیز درباره شکل‌گیری این ارکستر اظهارداشت: برنامه‌ای که امشب اجرا شد، حاصل یک روند طولانی بود، لازم بود از ابتدا دفتر موسیقی و معاونت هنری برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند تا بدانیم ارکستر چگونه تشکیل شود و انتخاب نوازندگان نیازمند چه ساز و کاری است. براین اساس از چندین استاد دعوت کردیم تا در کنار ما باشند و در انتخاب نوازندگان همکاری کنند.

وی گفت: نخستین کسی که برای تشکیل گروه با او صحبت کردیم خانم انزلی بود که مسئولیت گروه کُر را پذیرفت. تشکیل چنین مجموعه‌ای زمان می‌برد، اما خوشبختانه امروز شاهد به نتیجه رسیدن آن هستیم. اکنون تقاضای بسیار بالایی برای حضور در این ارکستر وجود دارد، به گونه‌ای که سه تا چهار برابر ظرفیت ثبت‌نام شده است.

حیدریان افزود: با درخواست خانم رضایی و آقای رضایی، مسئولیت رهبری ارکستر سمفونی جوانان را پذیرفتم؛ معتقدم این جوانان آینده‌سازان موسیقی کشور هستند، من هم به آینده و جوانان بسیار امیدوارم. امشب شاهد حضور نوجوانان هنرمند از جمله دختری ۱۰ ساله و نوازنده‌ای ۱۵ ساله بودیم که نشان‌دهنده آینده روشن موسیقی ایران است. معتقدم استمرار رمز موفقیت است.

رهبر ارکستر سمفونی جوانان بیان کرد: در این مدت توانستیم تمرینات خوبی داشته باشیم و امشب هم کنسرت خوبی را برای مخاطبان اجرا کنیم تا آنان بتوانند شاد و خوشحال باشند و لذت ببرند. ۶ قطعه از موسیقی محلی نقاط مختلف ایران از جمله گیلان، لرستان، شیراز و تهران برای کنسرت انتخاب شد، در آینده قصد داریم نسخه کامل‌تر این برنامه را که حدود ۹۰ دقیقه است در تالار وحدت یا شهرستان‌ها اجرا کنیم.