نخست‌وزیر کانادا پس از گفت‌و‌گو با رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: پیش‌بینی می‌شود «توافق‌های جزئی» در مورد کاهش تعرفه‌های واشنگتن برای برخی از بخش‌ها حاصل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه با یکدیگر گفت‌و‌گو کردند، اما هیچکدام از آنها نتایج این گفت‌و‌گو را علنی نکردند. با این حال، نخست‌وزیر کانادا گفت که این گفت‌و‌گو تا حدودی مفید بوده است.

کارنی اظهار کرد: ما انتظار توافقات جزئی، در برخی از بخش‌های استراتژیک را داریم. وی به بخش‌های خودرو، فولاد و آلومینیوم اشاره کرد که از تعرفه‌های آمریکا آسیب دیده‌اند.

نخست‌وزیر کانادا گفت‌وگوی خود با ترامپ را «خوب» توصیف کرد، اما تعرفه‌ها تنها موضوع این گفت‌و‌گو نبودند و دو طرف به بحث در مورد مسائل ژئوپلیتیکی و نیروی کار نیز پرداختند.

وی گفت: ما به تفصیل در مورد طیف گسترده‌ای از مسائل، از جمله تجارت، ژئوپلیتیک و سایر مسائل ازجمله نیروی کار صحبت کردیم.

طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، کارنی گفت: انتظار نداشته باشید که بلافاصله این توافقات در یکی از بخش‌های استراتژیک نمایان شود، اما این نوع گفت‌و‌گو‌ها را داریم و به این مذاکرات ادامه خواهیم داد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: نخست وزیر کانادا ، جنگ تعرفه‌ای
