نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد که می‌تواند گذرگاه رفح را به روی فلسطینی‌ها باز کند، اما «آن‌ها فوراً در داخل مصر گرفتار خواهند شد، زیرا مصر فورا آن را می‌بندد».

باشگاه خبرنگاران جوان - «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در اظهاراتی که توسط روزنامه اسرائیلی جروزالم پست گزارش شده ادعا کرد که «طرح‌های مختلفی برای بازسازی غزه وجود دارد، اما نیمی از جمعیت آن می‌خواهند آنجا را ترک کنند».

او تاکید کرد که حق ترک نوار غزه «یک حق اساسی برای هر فلسطینی» است.

نتانیاهو در ادامه گفت که «باید از تغییر در واشنگتن استقبال شود». او سیاست‌های متفاوت دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و «جو بایدن»، رئیس جمهور سابق این کشور در قبال اسرائیل را برجسته کرد.

او تاکید کرد که «اگر گام‌های یکجانبه‌ای در خصوص به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی برداشته شود، اسرائیل نیز گام‌های یکجانبه‌ای خواهد برداشت.»

با وجود اینکه رژیم صهیونیستی در حال اجرای طرح اشغال غزه و کوچاندن اجباری ساکنان این باریکه است، نتانیاهو مدعی شد: «ما اینجا نیستیم که فلسطینی‌ها را بیرون کنیم، اما به آنها کشور هم نخواهیم داد.»

نتانیاهو اظهار داشت که «اسرائیل پناهگاهی برای همه یهودیان در سراسر جهان است که با یهودستیزی روبه‌رو هستند.»

او ادعا کرد: «هرچه زودتر جنگ بین اسرائیل و جنبش حماس فلسطین در غزه را پایان دهیم، جنگ تبلیغاتی علیه اسرائیل و ارتش اسرائیل زودتر محو خواهد شد.»

رژیم صهیونیستی بمباران نوار غزه را در ۱۸ مارس، پس از حدود دو ماه وقفه، به ویژه از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس با حماس در ۱۹ ژانویه، پس از شکست مذاکرات برای تمدید مرحله اول توافق یا انتقال به مرحله دوم، از سر گرفت.

منبع :ایسنا

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، نوار غزه
