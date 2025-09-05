باشگاه خبرنگاران جوان- محمدصادق عظیمی فر شامگاه پنجشنبه در پایان سفر خود به اصفهان برای افتتاح ۲ پروژه محیط زیستی، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: جابه‌جایی کامل صنایع اصفهان،۲ تا ۳ برابر احداث خط لوله پروژه انتقال آب دریا به این‌ استان هزینه دارد.

وی تاکید کرد: انتقال آب دریا به اصفهان، صنایع این استان را بطورکامل از وابستگی به منابع آب آشامیدنی و زاینده‌رود بی‌نیاز می‌کند.

معاون وزیر نفت گفت: با پروژه انتقال آب دریا، پایداری تولید در صنعت پالایش نیز تداوم می‌یابد.

عظیمی فر، اجرای پروژه انتقال آب دریا به اصفهان را نمود درایت مدیریت اصفهان در اولویت‌بندی مسائل این خطه توصیف کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی یادآور شد: پروژه انتقال آب دریا به اصفهان با هدف به صفر رساندن وابستگی پالایشگاه این استان به منابع آب زاینده‌رود اجرا شد که در سال‌های اخیر، جریان طبیعی خود را از دست داده بود.

وی اضافه کرد: این اقدام در شرایطی که زاینده‌رود سال‌ها با تنش آبی مواجه است گامی اساسی در راه حفظ محیط زیست به شمار می‌رود.

معاون وزیر نفت افزود: پروژه‌های دیگری از جمله «ماندگان»(انتقال آب از منابع آبی جنوب استان اصفهان)، «سد کوهرنگ ۳» و «سامانه دوم آبرسانی» به ۱۴ شهرستان استان نیز در حال اجراست که با مدیریت منابع آب، به احیای جریان مستمر زاینده‌رود کمک خواهد کرد.

معاون‌ وزیر نفت، پروژه انتقال آب دریا به اصفهان را نماد کارِ گروهی و همدلی دانست و افزود: سه صنعت بزرگ استان شامل شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان رهبر کنسرسیوم، ذوب‌آهن و پالایشگاه اصفهان در پرتو هم‌افزایی، این پروژه را در مدت‌ زمان کوتاه به سرانجام رساندند.

وی تصریح کرد: نکته امیدبخش این است که پیشرفت پروژه یاد شده در شرایطی محقق شد که حلقه مفقوده کشور در زمان حاضر، کارِ جمعی برای اجرای پروژه‌های بزرگ است.

منبع: ایرنا