ایروانی با یادآوری حملات اسرائیل و آمریکا به ایران گفت: جامعه بین‌المللی باید بی‌هیچ ابهامی این اقدامات را محکوم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد عصر پنجشنبه به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل در سخنانی از قزاقستان به‌خاطر ابتکار در ترویج روز بین‌المللی مقابله با آزمایش‌های هسته‌ای قدردانی کرد و افزود: روز بین‌المللی مقابله با آزمایش‌های هسته‌ای با هدف یادآوری پیامد‌های فاجعه‌بار آزمایش‌های هسته‌ای بر سلامت انسانی، محیط‌زیست و صلح و امنیت بین‌المللی تاسیس شده است؛ پیامد‌هایی که میراثی ماندگار برای بشریت و طبیعت در نسل‌های متمادی بر جای می‌گذارد.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: در حالی که یاد قربانیان آزمایش‌های هسته‌ای گذشته را گرامی می‌داریم، باید هم‌زمان برای صیانت از نسل‌های کنونی و آینده در برابر اشکال جدید خطرات هسته‌ای اقدام نماییم.

ایروانی ادامه داد: امروزه، خطراتی که پیش‌تر با آزمایش‌های هسته‌ای گره خورده بود، در قالبی دیگر و از طریق حملات عمدی به تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان در حال بازتولید است. تهدیدات ناشی از آزمایش‌های هسته‌ای منحصر به انفجار‌های عمدی نیست؛ تهدید یا توسل به زور علیه تأسیسات هسته‌ای نیز به همان اندازه مخاطرات جدی در پی دارد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: حملات بی‌پروا و اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای ایران، این نگرانی فوری را برجسته می‌سازد.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزود: این تاسیسات که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و صرفا برای مقاصد صلح‌آمیز و مطابق با ماده چهارم پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای فعالیت می‌کنند، عامدانه هدف قرار گرفتند؛ اقدامی که نقض آشکار حقوق بین‌الملل از جمله اصول منشور ملل متحد محسوب می‌گردد. چنین اقداماتی حمله‌ای مستقیم به بنیان‌های چندجانبه‌گرایی به‌شمار می‌آید؛ اعتماد به رژیم‌های خلع سلاح و عدم اشاعه را متزلزل می‌سازد و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد می‌کند.

ایروانی تصریح کرد: همان‌قدر نگران‌کننده، حملات رژیم صهیونیستی علیه شهر‌های ایران است که ایستگاه‌های سامانه بین‌المللی پایش (موسوم به آی.‌ام. اس) را در خود جای داده‌اند. این اقدامات غیرقانونی، ایمنی و تمامیت تاسیسات آی.‌ام. اس را به خطر می‌اندازند، جان کارکنان فنی آنها را تهدید می‌کنند و اساس زیربنای نظام راستی‌آزمایی جهانی را هدف قرار می‌دهند. با تضعیف اهداف کلی سازمان پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای، این حملات مانع جدی در مسیر پیشبرد لازم‌الاجرا شدن این پیمان محسوب می‌شوند.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: ازاین‌رو جامعه بین‌المللی باید بی‌هیچ ابهامی این اقدامات را محکوم نماید، خواستار پاسخگویی ناقضان حقوق بین‌الملل شود و حمایت‌های حقوقی از تاسیسات هسته‌ای را تقویت کند تا مصونیت تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز به هنجاری خدشه‌ناپذیر بدل گردد و برای مرتکبان آشکار شود که هرگز نمی‌توانند از مصونیت در قبال چنین نقض‌های فاحشی برخوردار شوند.

ایروانی گفت: پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای تجسم رد قاطع جامعه بین‌المللی نسبت به آزمایش‌های هسته‌ای و اذعان به خطرات فاجعه‌باری است که انفجار‌های هسته‌ای در پی دارد. بااین‌حال، محکوم کردن آزمایش‌های هسته‌ای در عین چشم‌پوشی بر اقداماتی که پیامد‌هایی مشابه به بار می‌آورند، چیزی جز ریاکاری و معیار‌های دوگانه آشکار نخواهد بود.

سفیر ایران در سازمان ملل خاطر نشان کرد: علاوه بر این، چنین حملاتی اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را هدف قرار می‌دهد؛ پیمانی که بر موازنه‌ای ظریف استوار است: دولت‌های غیرهسته‌ای تعهد می‌کنند در ازای دو تضمین بنیادین، یعنی حق توسعه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز بدون تبعیض و تعهد دولت‌های دارنده سلاح هسته‌ای به پیگیری خلع سلاح، هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نروند.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل گفت: با حمله به تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان، مرتکبین نه‌تنها حقوق غیرقابل سلب یک دولت مستقل را ذیل ماده چهارم نقض می‌نمایند، بلکه اعتبار پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و اعتمادی را که شالوده آن محسوب می‌شود نیز تضعیف می‌کنند. اگر نتوان تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز را مصون از تهدید یا توسل به زور دانست، دیگر چه معنایی برای تضمین‌هایی که معاهده وعده داده است باقی می‌ماند؟

نماینده دائم ایران در سازمان ملل تصریح کرد: صیانت از بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، حفاظت از تمامی تاسیسات هسته‌ای در برابر تهدید یا توسل به زور، و پیشبرد محو کامل سلاح‌های هسته‌ای اهدافی جداگانه نیستند؛ بلکه متقابلاً وابسته و تقویت‌کننده یکدیگرند. با تجدید پایبندی به این اصول در نشست امروز، تصدیق می‌کنیم که درس‌های دردناک گذشته هرگز به فراموشی سپرده نخواهد شد و بشریت همچنان در مسیر دستیابی به جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای ثابت‌قدم باقی خواهد ماند.

وی گفت: قربانیان آزمایش‌های هسته‌ای ما را به یاد هزینه‌های گزاف بی‌تفاوتی می‌اندازند. اکنون در برابر تهدیدات جدیدی که خطر تکرار تاریخ در شکلی دیگر را در خود نهفته دارند، سکوت ورزیدن چیزی جز خیانت به یاد آنان نخواهد بود.

سفیر ایران در سازمان ملل ادامه داد: امروز باید با قاطعیت در برابر تمامی خطرات هسته‌ای، چه از رهگذر آزمایش‌ها، چه تهدید‌ها و چه حملات، ایستادگی نماییم و بی‌وقفه برای جهانی بکوشیم که در آن انرژی هسته‌ای صرفاً در خدمت پیشرفت و کرامت انسانیت باشد، نه در مسیر نابودی آن.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
جنایات جنگی اسرائیل در غزه ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه در سازمان ملل متحد قانون و عدالت وجود ندارد
جنایات جنگی اسرائیل در غزه ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه در شورای امنیت سازمان ملل متحد قانون و عدالت وجود ندارد.
جنایات جنگی اسرائیل در غزه ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قانون و عدالت وجود ندارد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
هدف ایران، اخراج آمریکا از عراق و قطر است
۱۱:۳۳ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
هدف ایران، اخراج آمریکا از عراق و قطر است
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
از کل خاور میانه هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
منتظر جامعه جهانی بشین،
شما یاخوابی یا خودت رو زدی به خواب.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تاکنون اقدام موثری برای پیگیری حقوقی جنگ تحمیلی انجام نشده است
۱۱:۰۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
تاکنون اقدام موثری برای پیگیری حقوقی جنگ تحمیلی انجام نشده است
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
در 12 تیرماه 1367، یک فروند هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در پرواز معمولی برنامه‏ریزی شده 655، از بندرعباس به مقصد دبی در حالی که هنوز سقف پرواز مورد نظر را به دست نیاورده بود بر فراز آب‏های سرزمینی ایران و در آب‏های اطراف جزیره هنگام، در حمله ای تروریستی به وسیله شلیک دو موشک از ناو آمریکایی وینسنس مورد اصابت قرار گرفت و منفجر شد و تمامی 290 نفر مسافر و خدمه آن به شهادت رسیدند. 118 نفر از این مسافران بی‏گناه، زن و کودک بودند.

منافقین چگونه متولد شد؟ / حامیان گروهک تروریستی منافقین چه کسانی هستند؟ گروهک تروریستی منافقین درسال 1357 توسط فرانسه با هماهنگی، همدستی و همکاری صدام دیکتاتور، برخی کشورهای اروپایی و برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی به سرکردگی آمریکا درسایه سکوت سازمان های بین المللی! چرا فرانسه ازسال 1357 تاکنون به عاملان شهادت 18000 ایرانی پناه داده است؟ ایتالیا و فرانسه، پایتخت و خانه قاتلان 18 هزار شهید ایرانی

بمباران شیمیایی سردشت توسط ارتش عراق تحت امر رژیم جنایتکارصدام دیکتاتور رئیس جمهورسابق عراق با پشتیبانی کاخ سفید وغرب، سند رسوایی آمریکایی ها، کشورهای اروپایی، مدعیان حقوق بشرو سازمان های بین المللی است. مدعیان امروزکاربرد سلاح شیمیایی درسوریه، شریک جرم رژیم جنایتکارصدام دیکتاتور رئیس جمهورسابق عراق بودند. رژیم جنایتکارصدام دیکتاتور رئیس جمهورسابق عراق با حمایت آمریکا وغرب علیه مردم ایران ازسلاحهای شیمیایی ساخت آمریکایی واروپایی درجنگ تحمیلی هشت سال استفاده کرده است.

ومجامع حقوق بشری تاکنون خفه خون گرفتند، کاری نمی کنند وسکوت اختیارکرده اند؟ وسازمان های بین المللی هم سکوت اختیارکرده اند. واین درحالی است که مدعیان حقوق بشر، سازمان های بین المللی و سازمان های مدعی دفاع ازحقوق بشرتاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات وحشیانه وغیرانسانی نمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیارکرده اند. مدعیان دروغین حقوق بشردرمقابل این کشتارغیرانسانی نه تنها ساکت نشسته اند بلکه حتی به آن چراغ سبزنیز نشان می دهند.


جنایات مدعیان حقوق بشر. مدعیان حقوق بشر، درجنایات ضد بشری جهان دست دارند. مدعیان حقوق بشربه فجایع کشتارمظلومان چراغ سبزنشان می دهند. آمریکا جنایتکارشماره یک بزرگترین ناقض حقوق بشردردنیاست. کاخ سفید ازسال 1357 تاکنون درفرانسه با گروهک تروریستی منافقین همکاری می کند وهمچنان نیزادامه می دهد. کاخ سفید ازسال 2003 تاکنون درافغانستان، پاکستان ومنطقه با تروریسم همکاری می کند وهمچنان نیزادامه می دهد. کاخ سفید حق دفاع ازحقوق بشر را ندارد. واشنگتن حق دفاع ازحقوق بشر را ندارد.

هرچه می توانید روی موشک کاری کنید/ آمریکا باید سیلی بخورد. دشمنی آمریکا مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. آمریکا ازسال 1357 تاکنون ثابت کرد که با ملت دشمن است، نه موشک چرا آمریکا جنایتکارشماره یک به هواپیمای مسافربری ایران حمله کرد؟ درتاریخ 1367/04/12 هدف قراردادن هواپیمای مسافربری ایران درتاریخ 1367/04/12 وکشتن 290 شهروند غیرنظامی و... فاجعه کشتاربی رحمانه هزاران تن ازمسلمانان منا!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
کدام حقوق کدام قانون کدام منشور جمع کنید این شعارها را الان همه چیز ترامپ است
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۹:۳۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
کدام جامعه جهانی دنیا زیر سلطه استکبار است هر کاری می کنند سازمانهای بین المللی با انها همسو و شریک است
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
سازمان ملل قوانین بازدارندگی ندارد
یا اگر دارد .سلیقه ای عمل میشه
باید سازمان ملل یا برچیده بشه
یا باید با قوانینی که برای همه کشورها یکسان باشد .
تشکیل شود
۰
۲
پاسخ دادن
