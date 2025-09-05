دادستان عمومی و انقلاب استان گیلان از صدور کیفر خواست پرونده آدم ربایی و قتل پسر بچه گیلانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید مهدی فلاح میری در رابطه با قتل این پسر بچه ۱۰ ساله اهل شهرستان رشت که قلب هموطنان را جریحه دار کرد، اظهار داشت: پس از تلاش مضاعف ضابطین انتظامی برای شناسایی و دستگیری متهم حادثه مذکور، دادسرای مرکز استان نیز رسیدگی خارج از نوبت با هدف ایجاد آرامش در جامعه، در عین التزام دقیق به موازین دادرسی، رعایت حقوق متهم و تعیین وکیل تسخیری را در دستور کار قرار داد.

فلاح میری تصریح کرد: باتوجه به پیچیدگی‌های خاص پرونده و سناریوسازی غیرواقع از سوی متهم و تبعات اجتماعی قتل مذکور، اقدامات فوری ودقیق قضایی توسط دادسرای مرکز و کمیته پیگیری قضایی استان آغاز شد.

وی تاکید کرد: با رعایت تمام موازین قانونی باجلب نظریه پزشکی قانونی و انجام تحقیقات دقیق کیفرخواست پرونده قاتل به جرم آدم ربایی و قتل عمد صادر و درکمترین زمان ممکن به محاکم کیفری یک استان جهت صدور حکم ارسال شد.

دادستان مرکز استان در پایان یادآور شد: امنیت مولفه‌ای است که به هیچ عنوان نباید خدشه‌دار شود و وقتی افرادی با برنامه‌ریزی قبلی قصد تعرض به آزادی مشروع شهروندان را دارند باید منتظر برخورد قانونی، عبرت آموز بهمراه اشد مجازات از سوی دستگاه قضایی باشند.

جمعه ۱۷ مرداد در پی تشکیل یک فقره پرونده با موضوع مفقودی یک پسربچه ۱۰ ساله در شهر رشت، رسیدگی در اولویت اقدامات پلیس آگاهی استان قرار گرفت و متهم ۳۸ ساله ۱۹ مرداد دستگیر شد.

منبع: دادستانی گیلان