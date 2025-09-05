دادستان عمومی و انقلاب استان گیلان از صدور کیفر خواست پرونده آدم ربایی و قتل پسر بچه گیلانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید مهدی فلاح میری در رابطه با قتل این پسر بچه ۱۰ ساله اهل شهرستان رشت که قلب هموطنان را جریحه دار کرد، اظهار داشت: پس از تلاش مضاعف ضابطین انتظامی برای شناسایی و دستگیری متهم حادثه مذکور، دادسرای مرکز استان نیز رسیدگی خارج از نوبت با هدف ایجاد آرامش در جامعه، در عین التزام دقیق به موازین دادرسی، رعایت حقوق متهم و تعیین وکیل تسخیری را در دستور کار قرار داد.

فلاح میری تصریح کرد: باتوجه به پیچیدگی‌های خاص پرونده و سناریوسازی غیرواقع از سوی متهم و تبعات اجتماعی قتل مذکور، اقدامات فوری ودقیق قضایی توسط دادسرای مرکز و کمیته پیگیری قضایی استان آغاز شد.

وی تاکید کرد: با رعایت تمام موازین قانونی باجلب نظریه پزشکی قانونی و انجام تحقیقات دقیق کیفرخواست پرونده قاتل به جرم آدم ربایی و قتل عمد صادر و درکمترین زمان ممکن به محاکم کیفری یک استان جهت صدور حکم ارسال شد.

دادستان مرکز استان در پایان یادآور شد: امنیت مولفه‌ای است که به هیچ عنوان نباید خدشه‌دار شود و وقتی افرادی با برنامه‌ریزی قبلی قصد تعرض به آزادی مشروع شهروندان را دارند باید منتظر برخورد قانونی، عبرت آموز بهمراه اشد مجازات از سوی دستگاه قضایی باشند.

جمعه ۱۷ مرداد در پی تشکیل یک فقره پرونده با موضوع مفقودی یک پسربچه ۱۰ ساله در شهر رشت، رسیدگی در اولویت اقدامات پلیس آگاهی استان قرار گرفت و متهم ۳۸ ساله ۱۹ مرداد دستگیر شد.

منبع: دادستانی گیلان

برچسب ها: قتل کودک ، صدور کیفرخواست
خبرهای مرتبط
صدور کیفرخواست پرونده تبانی و تخلف در مسکن مهر شهر امیرکبیر اراک
کیفرخواست شهردار ایلام صادر شد
کیفر خواست متهمان تقلب کنکور ۱۳۹۸ در شهرستان پیرانشهر صادر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
امام جمعه باید ورود کنه،که حقی ناحق نشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
الیاس
۱۳:۱۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
متوجه نمیشم ؛ بچه رو دزدید تا بکشه ؟ آخه چرا ؟
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
آنها به درد کشور نمیخوره باید اعدام شوند
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۳ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
خدا لعنت کند،
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
چرا روند رسیدگی به پرونده ها و حکم دادن اين قدر طولانی است
۳
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
باید تحقیقات کامل بشه و پرونده بره دادسرا. .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
از دستگاه محترم قضایی خواهشمندم پرونده تیراندازی تویسرکان که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ رخ داد را خارج از نوبت رسیدگی نمايد.
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
مگر این شهر حاکم نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
این متهم اعدام براش کمه باید زجرکش شه بچه معصوم بیگناه چه هیزم تری به متهم فروخته بود چرا ؟چرا باید این اتفاق ها بیفته
۰
۲۳
پاسخ دادن
Spain
ناشناس
۰۹:۱۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
همچین پدر و مادر بی مسئولیتی نوبر هستن!!! چرا به بچه ها آموزش نمیدین تحت هیچ عنوان سوار ماشین کسی نشن؟اون ماهواره آشغال چی داشت که بخاطرش یه طفل معصوم رو به کشتن دادی؟اسم تو رو هم میشه پدر گذاشت ؟
۳
۱۳
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۹:۳۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ماهواره چیه آیفونشون خراب بود ، مرده ماهواره درست میکرد ولی برای ایفون خونشون آورده بودن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
فقط اعدام
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
این رو اعدام نکنید و زنده بمونه فقط بسپریدش دست مردم
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
وای خدا من .جقدر از لحاظ اخلاقی سقوط کرده ای
عذاب دو دنیا دچار میشوی
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
وقتی متهمی را دستگیر می‌کنید و خودش اعتراف کرد مهلت ندید و فورا اورا اعدام کنید
۰
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
اگه خیلی سریع بخوان اعدام کنند حد اقل ۱۰ ماه طول می کشه .نه اینکه احساسات عمومی جریحه دار شده ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
آفرین حرف حق
لزوم نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها/ حمایت از تولید مورد توجه قرار گیرد
آخرین اخبار
لزوم نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها/ حمایت از تولید مورد توجه قرار گیرد
کیفرخواست پرونده آدم ربایی و قتل «ایلیا» پسربچه گیلانی صادر شد
نمایش جلوه های عاشقی کنگره هشت هزار شهید گیلان + تصاویر