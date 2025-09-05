معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در مورد وعده شهرداری برای تأمین اشتغال معتادان بهبود یافته و استفاده آنان به عنوان پاکبان توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدامین توکلیزاده درباره آخرین روند بازگشت و اجتماعیسازی معتادان و اشتغال برخی از آنها به عنوان پاکبان در شهرداری تهران، گفت: بهترین بخش کار این است که همه این عزیزان شایسته بهترینها هستند و ما باید شرایطی فراهم کنیم که در پناه خدا به زندگی سالم بازگردند.
وی ادامه داد: در زمینه بازگشت و اجتماعیسازی معتادان، پیشتر هم با مجموعههای خصوصی همکاری داشتیم و برخی از این مجموعهها توانستهاند شرایط خوبی برای پذیرش افراد ایجاد کنند. در مورد فعالیت به عنوان پاکبان نیز باید بگویم که این موضوع به تمایل شخصی افراد برمیگردد و ما نمیتوانیم به صورت اجباری وارد عمل شویم، اما بستر لازم را برای حضور آنها را فراهم میکنیم.
توکلیزاده افزود: زمانی که آقای محمدی ریاست سازمان پسماند را برعهده داشتند، اعلام آمادگی کردند که با شرایط جدید قراردادها نیز از ظرفیت معتادان بهبودیافته استفاده کنند. اما همانطور که اشاره شد، این مسئله به خواست خود افراد بازمیگردد و ما تنها محیط و بستر مناسب را فراهم میکنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد سرانجام درخواست وزارت میراث فرهنگی برای استفاده از ورزشگاه یادگار امام گفت: این موضوع حتی در هیئت دولت نیز مطرح شد و وزیر میراث فرهنگی چندین بار با آقای زاکانی در این باره صحبت کردند. ما ابتدا مخالفت خود را اعلام کردیم، چراکه در زیرساختهای ورزشی خود با کمبود مواجه هستیم و امکان اجابت این درخواست وجود نداشت.
توکلیزاده افزود: هرچند وزارت میراث فرهنگی پیشنهاد داد که معادل این فضا، ساختمانهای دیگری در اختیار شهرداری قرار میدهد و جلسات مشترکی در این خصوص برگزار شد، اما ما بر موضع خود تأکید کردیم. چراکه تا زمانی که سرانه ورزشی شهر تأمین نشود، امکان واگذاری فضاهای ورزشی وجود ندارد.
منبع: ایسنا