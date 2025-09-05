نصیری با تأکید بر ضرورت آمادگی همیشگی شهروندان در برابر زلزله احتمالی، گفت: تهرانی‌ها باید کوله‌های زندگی را در منزل، خودرو و محل کار آماده داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نصیری با اشاره به اینکه مردم باید همواره آمادگی لازم در برابر بحران را داشته باشند، گفت: توصیه می‌کنم مردم ارجمند با مراجعه به وبگاه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به آدرس tdmmo.ir، یا در کانال‌های فضای مجازی در بله و ایتا به آدرس tdmmo_ir، در خصوص اقداماتی که مردم باید پیش، حین و پس از وقوع زلزله انجام بدهند، آموزش ببینند. سایت‌های دیگر دستگاه‌های امدادی مثل جمعیت هلال احمر هم هست. همچنین، ما در قالب پویش آموزش همگانی «شهر آماده» با کمک هلال احمر و آتش نشانی و شهرداری، آموزش‌های رایگانی را هم به صورت حضوری به شهروندان تهرانی ارائه می‌دهیم.

وی در توضیح بیشتر افزود: مردم می‌توانند در سایت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ثبت نام کنند و یا به سرا‌های محلات و پایگاه‌های (سوله‌های) مدیریت بحران در سطح شهر مراجعه کنند و از کلاس‌های رایگان ما بهرمند شوند. کلاس‌های آشنایی با کمک‌های اولیه، اطفای حریق، امداد و نجات و نیز آشنایی با نحوه برخورد مخاطراتی مثل زلزله و سیل، که در این شرایط شهروندان باید چه اقداماتی را انجام دهند. 

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: در مورد پیشگیری، مهم‌ترین توصیه این است که مردم در خانه‌هایی ساکن باشند که این خانه از لحاظ سازه‌ای و غیرسازه‌ای ایمنی کافی را داشته باشد و از مهندسی‌ساز بودن خانه اطمینان داشته باشند. مثلا خانه‌هایی که قبل از سال ۱۳۷۴ ساخته شده‌اند، ایمنی کافی ندارند. خانه‌های که نسبت به نقشه خلافی دارند، خانه‌هایی که رأی ماده ۱۰۰ دارند، خانه‌هایی که در بافت‌های فرسوده واقع شده‌اند و خانه‌هایی که پایداری کافی ندارند و یا در معابر با عرض کمتر از ۶ متر واقع شده‌اند، جزو خانه‌های ناامن هستند.

نصیری اظهار کرد: به شهروندان تهرانی توصیه می‌کنیم که سرمایه یک عمر خودشان را، هم به لحاظ جانی و هم به لحاظ مالی درخانه‌هایی که به لحاظ فیزیکی که مهندس و کارشناس، آن را تأیید نمی‌کند به خطر نیندازید. 

مناطق ایمن منزل را جهت پناه‌گیری از قبل شناسایی کنیم

وی با اشاره به ضرورت ایمن سازی و کاهش آسیب‌پذیری غیرسازه‌ای پیش از وقوع زلزله‌های مهم، گفت: در این خصوص در خانه می‌توانیم کمتر از عنصر شیشه استفاده کنیم. محلی که آنجا می‌خوابیم، زیر پنجره‌های شیشه‌ای نباشد. در آشپزخانه ظروف و لوازم شکستنی و چینی را در طبقات بالایی کابینت یا قفسه‌ها قرار ندهیم. مناطق ایمن منزل را جهت پناه‌گیری از قبل شناسایی کنیم.

وی افزود: در زمان لحظه وقوع زلزله، وقت مناسبی برای خروج از ساختمان نیست. مگر اینکه در طبقه همکف باشیم. اگر زلزله‌ای در تهران رخ داد، همیشه معنی آن نیست که این، یک پیش لرزه است و زلزله بزرگ‌تری در پیش روی ماست. همچنین، همه خانوار‌های تهرانی باید کوله‌های زندگی را همواره آماده داشته باشند. ما در سازمان داریم تلاش می‌کنیم که با چند سرمایه‌گذار صحبت کنیم و این کوله‌ها در فروشگاه‌های بزرگ شهر به فروش برسد. اگر هم که نشد، محتویات این کوله‌ها در سایت مدیریت بحران معلوم است که چه لوازمی باید در آن قرار بگیرد. این کوله‌ها باید یکی در صندوق عقب ماشین شهروندان ما باشد، یکی در منزل و یکی هم در محل کار. 

رئیس سازمان مدیریت بحران تهران در پایان، بیان کرد: ما باید بحث‌های ایمنی غیرسازه‌ای را رعایت کنیم و همچنین در منزل اسباب و اثاثیه‌ای که سنگین و در اثر وقوع زلزله امکان افتادن و آسیب رساندن را دارد، مثل کمد، قفسه، لوستر‌ها و ... را محکم سازی و تثبیت کنیم و آنها را از قبل به جایی وصل کنیم تا در زمان وقوع زلزله سقوط نکند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
اینم شد راه حل....؟؟؟
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Babak
۱۰:۱۶ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
کوله جنگ یا زندگی ؟!
۳
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
می خواهند پایتخت خلوت کنند
۴
۱۳
پاسخ دادن
