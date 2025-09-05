شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش شهریه دانشگاه پیام نور ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این معضل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید هستیم و دانشجویان در تب و تاب انتخاب واحد برای سال جدید هستند. اما این روز‌ها افزایش شهریه دو برابری دانشگاه پیام نور آنها را نگران و سردرگم کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام اگر ممکنه مشکل ما دانشجویان پیام نور را پیگیری کنید. بیشتر دانشجویان پیام نور از قشر متوسط و ضعیف هستند این ترم ناگهانی شهریه متغیر ۲ برابر شده با اینکه کلاس‌های این دانشگاه اغلب خودخوان هستند و کلاسی تشکیل نشده است. این افزایش شهریه باید منصفانه باشد. با این اوضاع اقتصادی ۲۰ واحد ۸میلیون شهریه متغیر دارد. محبت میکنید موضوع را پیگیری کنید تشکر

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.