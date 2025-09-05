بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۱۴ شهریورماه) در شرایط قابل قبول است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۹۸ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول قرار داشت و آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۸۷ و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود و بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

