باشگاه خبرنگاران جوان - محدودیتهای ترافیکی تا روز شنبه ۱۵ شهریور در محورهای مواصلاتی مازندران اعمال میشود.
اجرای محدودیتهای مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محورها خواهد بود و با توجه به شرایط ترافیکی محورها هرگونه تردد در ساعت و یا نحوه اجرا متحمل خواهد بود.
موتور سیکلت
۱. موتورسیکلت:
تردد موتور سیکلت تا ساعت ۶ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع میباشد.
* تبصره: تردد موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
وسیله نقلیه سبک
۲. محور چالوس:
(۲-۲) پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:
- روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱) از ساعت ۱۴:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام میشود.
۲) از ساعت ۱۵:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.
۳) از ساعت ۱۷:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال میگردد. (شمال به جنوب)
۴) از ساعت ۲۳:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه میگردد.
۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا میگردد.
(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:
- روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱) از ساعت ۱۳:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام میشود.
۲) از ساعت ۱۴:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.
۳) از ساعت ۱۶:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال میگردد. (شمال به جنوب)
۴) از ساعت ۲۴:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه میگردد.
*تبصره ۱: تردد از آزادراه تهران – شمال (قطعه ۲) (حدفاصل شهرستانک تا انتهای آزادراه (پل زنگوله) از ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۱ شهریور ماه تا ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۵ شهریور ماه ممنوع میباشد.
*تبصره ۲: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۱۱:۰۰ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع میباشد.
(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ تا روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.
۴. محور فشم:
- از ساعت ۱۷ الی ۲۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ محدودیت ترافیکی از انتهای محور نقطه پل حاجی آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام خواهد شد.
وسیله نقلیه سنگین
۲. محور چالوس:
(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
۳. هراز:
(۱-۳) تردد کلیه تریلرها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
(۲-۳) تردد کلیه کامیونها وکامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ الی ۲۴ روز جمعه مورخهای از محور هراز ممنوع میباشد.