شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از باز نشدن سایت وام سربازان خبر داد و درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وام اشتغال سربازان وامی است که هر ساله به متقاضیان واجد شرایط به منظور رفع نیاز اعطا می‌شود. به طور کلی هدف وام سربازی که به سربازان مشغول خدمت یا سربازان بعد از دوره سربازی تعلق می‌گیرد. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که سایت اعطای تسهیلات وام به سربازان با مشکلاتی مواجه شده و آنها را با مشکلاتی مواجه کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و وقت بخیر. لطفا وام سربازی را پیگیری بفرمایید، چون خیلی وقت است که جلوی سایت برای ثبت نام افراد جدید بسته شده و اجازه ثبت نام نمی‌دهد. با تشکر

 

