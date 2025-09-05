در راستای تنظیم بازار و تامین نیاز شهروندان، توزیع ۲۰ تن مرغ منجمد تنظیم بازاری با قیمت مصوب در شهرستان ساری آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل علوی، مدیر جهاد کشاورزی ساری گفت: در راستای تنظیم بازار و تامین نیاز شهروندان بخشی از سهمیه ۲۰ تنی مرغ منجمد با قیمت مصوب ۹۰ هزار تومان به صورت سیار در میادین پرتردد شهر توزیع شده است.

او افزود: هدف از این اقدام، دسترسی هرچه آسان‌تر شهروندان به این کالای اساسی است.

علوی گفت: رزمایش تنظیم بازار مرغ با استفاده از سهمیه شناور شهرستان اجرا می‌شود و تا اطلاع بعدی ادامه خواهد داشت. این طرح با هدف جلوگیری از نوسانات قیمت و حمایت از مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار گرفته است.

او با تأکید بر نظارت مستمر بازرسین این مدیریت بر روند توزیع، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به بازرسین جهاد کشاورزی اطلاع دهند.