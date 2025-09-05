کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین گفت: همانطور که قبلاً درباره جام جهانی گفته‌ام، فکر نمی‌کردم بتوانم در یک دوره دیگر بازی کنم.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال آرژانتین در شبی خاطره‌انگیز و با درخشش لیونل مسی، کاپیتان افسانه‌ای خود، در ورزشگاه «ماس مونومنتال» ونزوئلا را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد.

لیونل مسی پس از پایان این دیدار در گفت‌وگو با خبرنگاران آرژانتینی اظهار کرد: واضح است که این آخرین بازی من در آرژانتین برای کسب امتیاز بود. مردم آماده چنین لحظه‌ای نیستند، به همین دلیل وقتی وارد زمین شدم، احساساتی شدم.

وی ادامه داد: این تجربه‌ای نیست که دوست داشته باشم یا بخواهم، اما زمان می‌گذرد و سال‌های زیادی پشت سر گذاشته شده است. اینکه بتوانم اینطور بازی کنم و با چنین احساسی خداحافظی کنم، همیشه آرزوی من بوده است.

کاپیتان تیم ملی آرژانتین درباره آینده خود در تیم ملی و حضور در جام جهانی این جملات را بر زبان آورد: همانطور که قبلاً درباره جام جهانی گفته‌ام، فکر نمی‌کردم بتوانم در یک دوره دیگر بازی کنم. با توجه به سنم، منطقی‌ترین اتفاق این بود که به آن نرسم.

مسی خاطرنشان کرد: حالا به جام جهانی نزدیک شده‌ایم و بنابراین برای حضور در این رقابت‌ها هیجان‌زده و انگیزه دارم. روز به روز، بازی به بازی پیش می‌روم و با توجه به احساسم تصمیم می‌گیرم.

وی تصریح کرد: تلاش می‌کنم روز به روز احساس خوبی داشته باشم و مهم‌تر از همه با خودم صادق باشم. وقتی در بهترین حالت هستم از بازی لذت می‌برم، اما اگر چنین احساسی نداشته باشم ترجیح می‌دهم حضور نداشته باشم. بنابراین باید ببینیم شرایط چگونه خواهد بود.

مسی در پایان درباره آینده خود در تیم ملی و لیگ ام‌ال‌اس اظهار کرد: «فعلاً درباره جام جهانی تصمیمی نگرفته‌ام. بازی به بازی فصل را ادامه می‌دهم، سپس پیش‌فصل را خواهم داشت و شش ماه دیگر باقی می‌ماند. امیدوارم پیش‌فصل خوبی در سال ۲۰۲۶ داشته باشم و فصل MLS را به خوبی به پایان برسانم، سپس تصمیم خود را خواهم گرفت.

منبع: ایرنا

برچسب ها: لیونل مسی ، تیم آرژانتین
