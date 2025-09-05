باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تصویری تماشایی از مار کبرای ایرانی

تصویری از مار کبرای ایرانی در استان خراسان شمالی ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصویری دیدنی از مار کبرای کمیاب و در خطر انقراض ایرانی در طبیعت شهر راز خراسان شمالی ثبت شد.

 

 
بدون تعارف با قهرمانان هوافضای سپاه + فیلم
۱۷۳۹

بدون تعارف با قهرمانان هوافضای سپاه + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
مستند «سردار آستان»؛ روایتی از زندگی و شهادت سردار صنیع‌خانی
۱۳۱۸

مستند «سردار آستان»؛ روایتی از زندگی و شهادت سردار صنیع‌خانی

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
راز درمان افسردگی! + فیلم
۷۳۱

راز درمان افسردگی! + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
آغاز جنایات وحشیانه رژیم اسرائیل در غزه، این بار بمباران برج‌های مسکونی + فیلم
۴۴۹

آغاز جنایات وحشیانه رژیم اسرائیل در غزه، این بار بمباران برج‌های مسکونی + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
اهدای عضو گوینده و سردبیر خبر صداوسیمای مرکز البرز + فیلم
۳۳۰

اهدای عضو گوینده و سردبیر خبر صداوسیمای مرکز البرز + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴


من بودم یه ۱۰۰۰ کیلومتری فاصله ام رو حفظ میکردم
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ههههههههههه