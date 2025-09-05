\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0628\u0627\u067e\u0647\u060c \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u0647\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646\u0627\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0647 \u0648\u200c \u062c\u0647\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u06cc\u0645 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0631\u0626\u0627\u0644 \u0645\u0627\u062f\u0631\u06cc\u062f \u062a\u0648\u067e \u0645\u06cc\u200c\u0632\u0646\u062f\u060c \u062f\u0631 \u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646\u0627\u062a \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0647 \u06af\u0644 \u0641\u0648\u0642 \u0627\u0644\u0639\u0627\u062f\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062b\u0645\u0631 \u0631\u0633\u0627\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0