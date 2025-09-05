باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
گل فوق‌العاده امباپه در تمرینات تیم ملی فرانسه + فیلم

کیلیان امباپه در تمرینات تیم ملی فرانسه گل زیبایی به ثمر رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیلیان امباپه، یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی فرانسه و‌ جهان که در تیم باشگاهی رئال مادرید توپ می‌زند، در تمرینات تیم ملی فرانسه گل فوق العاده ای به ثمر رساند.

 

 
علیرضا
۱۳:۴۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
بزرگش نکنید در تمیرین زده راست میگه هر وقت تونست تو بازی رسمی مقابل دفاع و دروازه بان حریف گل زد نشون بدین فکر کتم حتی در مقابل تیم مالدیو هم نمیتونه چنین گلی بزنه
۳
۰
پاسخ دادن