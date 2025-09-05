باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی آماده‌سازی تیم ملی اسکیت سرعت اعزامی به مسابقات جهانی چین، از صبح روز شنبه -۱۵ شهریورماه- در پیست آکادمی ملی اسکیت آزادی آغاز می‌شود و به مدت ۵ روز هم ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، با نظر کادر فنی تیم ملی، اسکیت‌بازان دعوت شده از روز شنبه (پانزدهم شهریورماه) به شرح ذیل در اردوی تیم ملی حضور پیدا می‌کنند:

میلاد صالحی، محمد سروش‌مهر، امیرمهدی یاحقی و محمدامین صمیمی‌فر.

رقابت‌های جهانی اسکیت سرعت، طی روز‌های ۲۲ تا ۳۰ شهریورماه به میزبانی چین و در شهر «بیداهه» برگزار خواهد شد.

گفتنی است، مربیگری تیم ملی بر عهده محمدآرزومند و مجتبی حاجی‌پور قرار دارد.