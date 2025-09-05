باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویر هوایی از محله‌های نوار غزه، قبل و بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی

تصاویر هوایی منتشر شده، میزان تخریب شدید و گسترده محله‌های مسکونی، خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی غزه در پی تجاوز رژیم صهیونیستی را به نمایش می‌گذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجم تخریب مناطق مسکونی در محله‌های بیت لاهیا، جبالیا و الزیتون بسیار بالا گزارش شده و تقریبا می‌توان گفت که بمباران‌های رژیم صهیونیستی این مناطق را با خاک یکسان کرده است.

 

 
مطالب مرتبط
تصاویر هوایی از محله‌های نوار غزه، قبل و بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی
young journalists club

دشمن دست و پا‌های آخر را می‌زند

تصاویر هوایی از محله‌های نوار غزه، قبل و بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی
young journalists club

حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه

تصاویر هوایی از محله‌های نوار غزه، قبل و بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی
young journalists club

شهرک‌های صهیونیستی زیر آتش راکت‌های شلیک شده از سوی نوار غزه

تصاویر هوایی از محله‌های نوار غزه، قبل و بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی
young journalists club

شنیده شدن آژیر خطر در شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف غزه/ حمله اسرائیل به قلب نوار غزه

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بدون تعارف با قهرمانان هوافضای سپاه + فیلم
۱۷۳۹

بدون تعارف با قهرمانان هوافضای سپاه + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
مستند «سردار آستان»؛ روایتی از زندگی و شهادت سردار صنیع‌خانی
۱۳۱۸

مستند «سردار آستان»؛ روایتی از زندگی و شهادت سردار صنیع‌خانی

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
راز درمان افسردگی! + فیلم
۷۳۱

راز درمان افسردگی! + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
آغاز جنایات وحشیانه رژیم اسرائیل در غزه، این بار بمباران برج‌های مسکونی + فیلم
۴۴۹

آغاز جنایات وحشیانه رژیم اسرائیل در غزه، این بار بمباران برج‌های مسکونی + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
اهدای عضو گوینده و سردبیر خبر صداوسیمای مرکز البرز + فیلم
۳۳۰

اهدای عضو گوینده و سردبیر خبر صداوسیمای مرکز البرز + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.