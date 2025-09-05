باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
غزه، قتلگاه خبرنگاران + فیلم

رژیم صهیونیستی برای افشای نشدن جنایاتش در غزه، دست به کشتار خبرنگاران می‌زند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته حفاظت از خبرنگاران می‌گوید که رژیم صهیونیستی، خبرنگاران را در غزه هدف قرار می‌دهد تا مانع از افشای جنایاتش شود.

 

