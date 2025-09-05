شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واریز کالابرگ ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این پیام شد.

باشگاه خبرنگاران چوان - طرح کالابرگ الکترونیکی به عنوان یک اهرم حمایتی برای اقشار خاص جامعه، همواره با امیدواری و انتظار همراه است و اجرای این طرح توانسته گوشه‌هایی از نیاز افراد جامعه برطرف کند.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که اجرای آن با تاخیر مواجه شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام با وجود اعلام واریز کالابرگ هنوز واریز نشده و دهک‌ها هم تغییر نکرده است. لطفا پیگیری کنید.

 

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: طرح کالابرگ ، سوژه خبری ، تاخیر در پرداختی
خبرهای مرتبط
رنجش فروشندگان از تاخیر در واریز وجه قابل پرداخت کالابرگ
ماجرای تاخیر در واریز کالابرگ از زبان شهروندخبرنگار
تاخیر در واریز طرح کالابرگ؛ شهروندان را چشم انتظار گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخواست زنان روستایی برای کاهش سن بازنشستگی بیمه
اختلال در سامانه انتخاب رشته داوطلبان کنکور را به دردسر انداخت
آخرین اخبار
درخواست زنان روستایی برای کاهش سن بازنشستگی بیمه
اختلال در سامانه انتخاب رشته داوطلبان کنکور را به دردسر انداخت
ماجرای تاخیر در واریز کالابرگ چیست؟
بسته شدن سایت تسهیلات بانکی سربازان را به دردسر انداخت
نگرانی دانشجویان از افزایش ۲ برابری شهریه متغیر دانشگاه پیام نور