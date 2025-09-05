شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واریز کالابرگ ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این پیام شد.

باشگاه خبرنگاران چوان - طرح کالابرگ الکترونیکی به عنوان یک اهرم حمایتی برای اقشار خاص جامعه، همواره با امیدواری و انتظار همراه است و اجرای این طرح توانسته گوشه‌هایی از نیاز افراد جامعه برطرف کند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که اجرای آن با تاخیر مواجه شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام با وجود اعلام واریز کالابرگ هنوز واریز نشده و دهک‌ها هم تغییر نکرده است. لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.