شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واریز کالابرگ ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این پیام شد.

باشگاه خبرنگاران چوان - طرح کالابرگ الکترونیکی به عنوان یک اهرم حمایتی برای اقشار خاص جامعه، همواره با امیدواری و انتظار همراه است و اجرای این طرح توانسته گوشههایی از نیاز افراد جامعه برطرف کند.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که اجرای آن با تاخیر مواجه شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.
متن پیام شهروندخبرنگار
سلام با وجود اعلام واریز کالابرگ هنوز واریز نشده و دهکها هم تغییر نکرده است. لطفا پیگیری کنید.
