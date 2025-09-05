مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با بیان اینکه بانوان ستون اصلی خانواده و آینده‌ساز ورزش قم هستند بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها در حوزه ورزش بانوان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ حسن سلطانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان قم در دیدار فریبا محمدیان، معاون وزیر ورزش و جوانان با نواب رئیس هیأت‌های ورزشی بانوان قم، سخنان مفصلی درباره جایگاه زن در جامعه و نقش بانوان در پیشبرد ورزش بیان کرد.

خانواده بدون مدیریت بانوان پایدار نمی‌شود

سلطانی با اشاره به اهمیت نقش زنان در کانون خانواده گفت: من اعتقاد دارم آن‌طور که بزرگان دین و مذهب ما نیز تاکید کرده‌اند، خانواده در صورتی پایدار خواهد بود که بانوان بتوانند کانون خانواده را حفظ و مدیریت کنند. خداوند این فرصت را به مردان نداده که فرزند را در دامان خود پرورش دهند و این وظیفه مقدس را به مادران سپرده است.

نگاه دین به زن؛ کرامت و انسانیت

مدیرکل ورزش و جوانان قم ادامه داد: دین ما نگاه مادی و ابزاری به زن ندارد، بلکه نگاهش سراسر کرامت و انسانیت است. از همان ابتدا مسائل تربیتی و اعتقادی با مادر شکل می‌گیرد و به نسل آینده منتقل می‌شود. در تاریخ دینی ما نیز زنان بزرگی چون حضرت آسیه و حضرت فاطمه(س) نمونه‌هایی از شجاعت و مقاومت بوده‌اند.

ورزش بانوان؛ نیازمند توسعه زیرساخت‌ها

سلطانی با اشاره به وضعیت موجود ورزش بانوان در قم خاطرنشان کرد: در زیرساخت‌های ورزشی بانوان هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم. هرچند مدیران گذشته زحمات ارزشمندی کشیده‌اند و اقداماتی همچون توسعه ورزشگاه تختی انجام شده، اما همچنان کافی نیست و باید در آمایش سرزمینی استان توجه بیشتری به ورزش بانوان شود.

ضرورت شبکه اطلاع‌رسانی بانوان

مدیرکل ورزش و جوانان قم یکی از اقدامات ضروری را ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی ویژه بانوان دانست و گفت: با حمایت معاون وزیر، سرکارخانم دکتر محمدیان، لازم است نواب رئیس هیأت‌ها ارتباطات قوی‌تری داشته باشند تا از فعالیت‌ها و موفقیت‌های یکدیگر مطلع شوند. این کار موجب همراهی و انسجام بیشتر بانوان ورزشکار و مدیران خواهد شد.

نقش بانوان در ترویج ورزش خانواده

سلطانی خطاب به نواب رئیس هیأت‌ها تاکید کرد: شما تنها ورزشکار یا مدیر نیستید، بلکه در خانواده و محیط اجتماعی خود نیز تأثیرگذارید. وضعیت جسمی بسیاری از بانوان استان مناسب نیست و شما می‌توانید در ترویج ورزش در خانه‌ها نقش مهمی داشته باشید. اداره‌کل ظرفیت محدودی دارد، اما ابزار اصلی در میدان خود شما بانوان هستید.

ورزش فراتر از مدال‌آوری است

او در بخش دیگری از سخنانش ورزش را امری فراتر از قهرمانی دانست و افزود: اگر نگاه مادی به ورزش داشته باشیم، توجیه چندانی ندارد، اما وقتی نگاه معنوی و مقدس به آن داشته باشیم، ورزش می‌تواند بستر تربیت پهلوانان، انسان‌های ایثارگر و جوانان باایمان باشد. مادری که روحیه شجاعت، تواضع و فداکاری را به فرزندش منتقل کند، در حقیقت آینده جامعه را می‌سازد.

بانوان ورزشکار؛ الهام‌بخش سلامت و نشاط اجتماعی

مدیرکل ورزش و جوانان قم در پایان تصریح کرد: همان‌طور که بانوان شجاع و مقاوم در تاریخ دین ما الهام‌بخش بوده‌اند، امروز نیز بانوان ورزشکار قم می‌توانند با نقش‌آفرینی در ورزش، هم سلامت خانواده و هم نشاط اجتماعی استان را ارتقا دهند. ما در اداره‌کل وظیفه خود می‌دانیم که خدمتگزار این مسیر باشیم و در کنار شما حرکت کنیم.

