باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به جزئیات این حوادث گفت: در روز دوشنبه مورخ ۱۰ شهریور ماه، ۲ فقره تصادف منجر به فوت در سطح شهر تهران رخ داده بدین ترتیب که: تصادف اول در ساعت ۰۲:۱۵، در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید همت قبل از بزرگراه شهید چمران یک دستگاه خودرو سواری به علت عدم توجه به جلو متأسفانه با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیر مجاز از این معبر را داشته برخورد می‌کند که متاسفانه شدت ضربه وارده به حدی بوده که عابر پیاده در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داد.

جوانبخت ادامه داد: دومین تصادف فوتی روز دوشنبه حوالی ساعت ۰۶:۳۰ در موقعیت بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب –حقانی باز هم یک دستگاه خودرو سواری به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده (کارگر شهرداری حدود ۳۰ ساله) برخورد کرده که در اثر این حادثه عابر پیاده در دم جان خود را از دست داد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه افزود: در روز سه شنبه ۱۱ شهریورماه ۲ حادثه مرگبار در سطح شهر تهران ثبت شده بدین ترتیب که: حادثه اول در مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم – پل بزرگراه شهید چمران حوالی ساعت ۰۲:۱۳ بامداد رخ داد که در آن یک دستگاه خودرو سواری شاهین باز هم به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده (آقا) که قصد عبور عرضی و غیرمجاز از این معبر را داشته برخورد می‌کند که در اثر این اتفاق عابر پیاده در دم فوت شد.

به گفته وی، دومین حادثه روز سه شنبه در ساعت ۰۵:۲۵ در بزرگراه شهید نواب به شمال قبل از پل ۹ دی یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد می‌کند که در اثر این حادثه راکب موتورسیکلت به علت شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

وی با بیان اینکه دیگر تصادف فوتی رخ داده در پایتخت حوالی ساعت ۰۲:۴۰ بامداد چهارشنبه مورخ ۱۲ شهریوردر مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت بعد از بزرگراه شهید چمران به وقوع پیوست گفت: یک دستگاه خودرو سواری لیفان به علت عدم توجه به جلو با دو عابر پیاده که قصد تردد غیر مجاز و به صورت عرضی از این بزرگراه را داشت برخورد می‌کند که متاسفانه شدت ضربه و جراحات وارده به حدی بوده که یکی از عابران در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داد و دیگر عابر پیاده مصدوم و‌توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

سرهنگ جوانبخت با ابراز تاسف، از وقوع ۲ فقره تصادف فوتی دیگر در روز پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه خبر داد و گفت: تصادف فوتی اول در ساعت ۰۱:۰۶ بامداد در موقعیت بزرگراه بعثت به شرق زیر پل آزادگان یک دستگاه خودرو سواری با عابر پیاده (آقایی حدود ۵۰ ساله) برخورد می‌کند که در اثر این اتفاق عابر پیاده در اثر شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

وی افزود: آخرین تصادف رخ داده در پایتخت در ظهر پنج شنبه حوالی ساعت ۱۱:۱۰ در خیابان شهید رجایی به سمت جنوب زیر پل آزادگان رخ داد که درآن یک دستگاه وانت نیسان با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیر مجاز از این معبر را داشته برخورد می‌کند که این حادثه منجر به فوت عابر پیاده می‌شود.

سرهنگ جوانبخت با ابراز تأسف از افزایش نگران کننده تصادفات عابرین پیاده، تأکید کرد: عبور از محل‌های غیرمجاز، پوشیدن لباس‌های تیره در شب، یا بی‌توجهی به مسیر خودروها، همگی می‌توانند ما رو در معرض خطر جدی قرار دهند. از همه شهروندان عزیز خواهش می‌کنیم که برای حفظ جان خودشان، از گذرگاه‌های ایمن، پل‌های هوایی عابر پیاده و پیاده‌رو‌ها استفاده کنند. اگر در تاریکی شب قصد پیاده‌روی دارند، حتماً از لباس‌هایی استفاده کنند که توسط دیگر کاربران ترافیکی قابل رویت باشند.

وی همچنین یادآور شد که پیاده رو برای عبور عابران پیاده طراحی شده و ماده ۲۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی صراحتا به این موضوع اشاره کرده است که عابران پیاده موظف‌اند از پیاده‌رو‌ها برای عبور و مرور استفاده کنند.

فراموش نکنیم: خیابان جای عبور خودروهاست، نه محل آزمون شجاعت یا عجله. با رعایت همین نکات ساده، امیدوار هستیم شاهد کاهش وقوع تصادفات عابران پیاده در سطح شهر تهران باشیم.

شما می‌توانید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر، پیرامون اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرح‌های ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه http://tehran.rahvar۱۲۰.ir/ مراجعه نمایید.

منبع: پلیس راهور