باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی از توجه ویژه به استان‌ها در مسیر تحقق مأموریت عدالت‌گسترانه رسانه ملی سخن گفت و اهتمام سازمان صداوسیما بر سوق دادن تولیدات فاخر استانی به آنتن ملی و کشف عوامل موفق تولید در استان‌ها را از مصادیق آن دانست.

وی به اجرای رویداد ملی «ایران جان» با هدف معرفی ظرفیت‌های استانی اشاره و عنوان کرد: این طرح ملی تا کنون در دو استان خوزستان و ایلام عملیاتی شده و در آبان‌ماه سال جاری به خراسان جنوبی می‌رسد.

رئیس سازمان صداوسیما به تشکیل اتاق فکر عملیاتی در حوزه فرهنگ، توسعه ظرفیت فضای مجازی در شناسایی چالش‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی استان‌ها، بهره‌گیری بیشتر از نسل جوان در تولیدات ملی، اتحاد جبهه فرهنگی انقلاب و استان‌ها درراستای خنثی‌سازی تحریفات دشمنان، ترسیم و تقویت وحدت ملی و افزایش تولیدات نمایشی را نیز به‌عنوان نیازهای امروز رسانه برشمرد که لازم است همه نهادها و چهره‌های فرهنگی برای تحقق آن تلاش کنند.

منبع: روابط‌عمومی رسانه ملی