باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز جمعه اعلام کرد که هرگونه نیروی نظامی غربی که در اوکراین مستقر شود، هدف مشروع برای حمله مسکو خواهد بود.
این اظهارات پوتین یک روز پس از آن صورت گرفت که امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، گفت ۲۶ کشور متعهد به ارائه تضمینهای امنیتی پس از جنگ به اوکراین شدهاند که شامل یک نیروی بینالمللی در خشکی، دریا و هوا میشود.
روسیه مدتها است استدلال میکند که یکی از دلایل خود برای جنگ در اوکراین، جلوگیری از پیوستن کییف به ناتو و استقرار نیروهای این اتحادیه در اوکراین بوده است.
پوتین در یک مجمع اقتصادی در ولادیوستوک گفت: «بنابراین، اگر نیروهایی در آنجا ظاهر شوند، به ویژه اکنون که عملیات نظامی در جریان است، ما از این اصل پیروی میکنیم که اینها اهداف مشروع برای نابودی خواهند بود.»
وی افزود: «و اگر تصمیماتی اتخاذ شود که به صلح، به صلح بلندمدت بینجامد، آنگاه من اصلاً دلیلی برای حضور آنها در قلمرو اوکراین نمیبینم. نقطه.»
پوتین: پیشرفت بزرگی در خط لوله گاز چین حاصل شده است
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز جمعه اعلام کرد که پیشرفت قابل توجهی در ساخت خط لوله گاز «انرژی سیبری ۲» به سمت چین حاصل شده است.
پوتین در سخنرانی خود در مجمع اقتصادی شرق (EEF) در ولادیوستوک، این پروژه را یکی از مهمترین ابتکارات انرژی در جهان توصیف کرد و بر منافع متقابل آن برای هر دو کشور تأکید نمود. اظهارات پوتین روزها پس از آن مطرح میشود که روسیه و چین یک یادداشت تفاهم الزامآور برای ساخت این خط لوله که مدتها به تأخیر افتاده بود، امضا کردند.
این پروژه که برای انتقال سالانه تا ۵۰ میلیارد متر مکعب گاز از شبهجزیره «یامال» روسیه به چین از طریق مغولستان طراحی شده، همچنین شامل گسترش ظرفیت خط لوله موجود «انرژی سیبری» نیز میشود. رهبر روسیه خاطرنشان کرد که قیمتگذاری بر اساس اصول بازار و از طریق یک فرمول مشخص انجام خواهد شد و برخی شرایط تجاری هنوز در حال مذاکره است.
پوتین: روسیه هرگز همکاری را رد نکرده است
رئیسجمهور روسیه، روز جمعه اصرار ورزید که کشورش هرگز کسی را که مایل به همکاری با آن بوده رد نکرده و هرگز خود را از همکاری کنار نکشیده و منزوی نکرده است.
پوتین در سخنرانی خود در مجمع اقتصادی شرق (EEF) در ولادیوستوک خاطرنشان کرد که روسیه هیچ شرکتی را مجبور به خروج نکرده و هر کسبوکاری که پس از خروج به دنبال درگیری در اوکراین مایل به بازگشت باشد، مورد استقبال قرار میگیرد. او ادعا کرد: «بسیاری از شرکتهای اروپایی به دلایل سیاسی با تحمل ضررهای خود را ترک کردند، بله.»
علاوه بر این، پوتین تأکید کرد که روسیه «برای همکاری با تمام کشورهای جهان باز است، اول از همه با آنهایی که مایل به کار با ما، با دوستانمان هستند.»
منبع: تاس