محیط بان مازندرانی تصویری زیبا از بازیگوشی دو توله خرس قهوه‌ای در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی/ چالوس ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -محیط بان حسین علیزاده تصویری زیبا از بازیگوشی دو توله خرس قهوه‌ای در کنار مادرشان در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی  چالوس ثبت کرد.

خرس قهوه‌ای در بسیاری از مناطق مازندران زیست می‌کند و اگرچه برخی‌ها معتقدند نسل آنان در جنگل‌های شمال در خطر است، اما در سال‌های اخیر تصاویر فراوانی از خرس در جنگل‌های استان ثبت شده که امید را برای بقای این گونه جانوری افزایش داده است.

حضور خرس‌های قهوه‌ای در مازندران فقط محدود به مناطق حفاظت شده و پارک‌های حیات وحش نیست و بنا به گفته کارشناسان محیط زیست استان این جانوران در اکثر نقاط جنگلی و کوهستانی استان زندگی می‌کنند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: خرس قهوه ای ، حیات وحش مازندران
خبرهای مرتبط
قابی زیبا از خرس های قهوه‌ای
تصاویری زیبا از گونه‌های حیات وحش + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امواج خزر ارتفاع گرفتند؛ شنا ممنوع!
جاده کندوان یکطرفه شد
تشکیل ۴۶ میلیارد ریال پرونده تخلف برای ۷ واحد مرغداری در نکا
بازگشت به مکتب پیامبر (ص) ضرورت امروز جهان اسلام است
آخرین اخبار
بازگشت به مکتب پیامبر (ص) ضرورت امروز جهان اسلام است
تشکیل ۴۶ میلیارد ریال پرونده تخلف برای ۷ واحد مرغداری در نکا
جاده کندوان یکطرفه شد
امواج خزر ارتفاع گرفتند؛ شنا ممنوع!
سلطان کوهستان در قابی زیبا
بازیگوشی دو توله خرس قهوه‌ای در کنار مادرشان + فیلم
قانون در کمین متخلفان ساخت‌ و ساز در نور؛ ۷۳ هزار مترمربع قلع و قمع شد
توزیع ۲۰ تن مرغ تنظیم بازاری در ساری برای کنترل قیمت‌ها آغاز شد
ادامه محدودیت‌های ترافیکی در محورهای پرتردد شمال
سواحل مازندران تبدیل به جنگل می‌شوند