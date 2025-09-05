ویژه برنامه «عید بیعت» به مناسبت آغاز امامت امام زمان (عج) از قاب شبکه استانی گلستان در خیابان پنج آذر و میدان ولیعصر (عج) گرگان برگزار شد و سیمای گلستان آن را پوشش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این برنامه از ساعت ۱۸:۳۰ به مدت ۱۸۰ دقیقه با حال و هوایی شاد روی آنتن رفت.

«عید بیعت» با بخش‌هایی از جمله اجتماع بزرگ مردمی به مناسبت به امامت رسیدن حضرت ولی عصر (عج) و گزارش از محافل و جشن‌هایی که در سطح استان برگزار می‌شود و حضور هنرمندان و مدال آوران، مداحی و ... به سمع و نظر بینندگان همیشه همراه رسید.

«عید بیعت» با هدف شناخت امام زمان (عج)، دلایل غیبت ایشان و تبیین وظایف منتظران آن حضرت، ویژگی‌های عصر ظهور و... تقدیم مخاطبان شد.

عوامل این برنامه تهیه کننده احسان ربیعی، کارگردان مهدی شمقدری، کارمند تولید حسین قره قاشی و جلال هاشمی، تصویربرداران محمد پاسندی، جلال زنگانه و یاسر پاکزاد، صدابردار حمیدرضا فقفوری، نورپرداز هادی بیات، دستیار صدا و تصویر جلال هاشمی و محمد پاسندی، فنی روح الله شریعتی، تاسیسات قدیر خواجه وند، ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای محمدنقی جعفری و حسین هدایتی، ترابری احمد توکلی، یعقوب علیخانی و خیرالله کشیری بودند.