معاون امور تعاون وزارت تعاون گفت: تعاونی‌های تولیدی، موتور محرک اقتصاد مردمی هستند و نقش کلیدی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کشور دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب رستمی مال خلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از سه تعاونی اظهار کرد: تعاونی‌ها در مسیر خودکفایی کشور گام برمی‌دارند و بهبود و با توسعه فناوری‌های بومی مانع خروج ارز از کشور شده‌اند. این تعاونی با اشتغال ۳۵ نفر در حوزه نساجی، چرم و پوشاک فعالیت کرده و با تولید محصولات باکیفیت، به کاهش وابستگی به واردات و تقویت صنعت داخلی کمک می‌کند.

وی از برنامه‌های وزارت تعاون برای ارائه تسهیلات هدفمند در سال جاری به این بخش خبر داد و تأکید کرد: هفته تعاون ۱۴۰۴ تجلی نوآوری و اشتغال در تعاونی‌های تولیدی است. تعاونی حرکت بلبرینگ ایمن با اشتغال ۱۷۰ نفر، در تولید بلبرینگ‌های سوزنی و تراست با برند HBI فعالیت دارد و تأمین‌کننده نیاز‌های شرکت‌های خودروسازی نظیر ایران‌خودرو است. آزمایشگاه مجهز این تعاونی، کیفیت محصولات را به سطح استاندارد‌های جهانی رسانده است.

تعاونی‌های تولیدی، پیشگامان تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید

رستمی با بیان اینکه تعاونی‌های تولیدی، پیشگامان تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید هستند به سامانه جامع و هوشمند تعاون اشاره کرد و گفت: این سامانه با هدف تسهیل فرآیند‌های نظارت طراحی شده و حرکتی در راستای شفافیت و تسریع امور تعاونی‌ها است و با استفاده از آن، فعالان اقتصادی می‌توانند به برگزاری مجامع تعاونی به صورت برخط اقدام کنند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه با حمایت از تعاونی‌ها گامی بلند به سوی توسعه پایدار و عدالت اقتصادی برداشته می‌شود، افزود: سامانه جامع و هوشمند تعاون امکان رصد دقیق عملکرد تعاونی‌ها را فراهم کرده و با ارائه داده‌های به‌روز، به تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه تعاون کمک می‌کند.

وی بر ضرورت آموزش‌های تخصصی برای مدیران تعاونی‌ها تأکید کرد و گفت: برنامه‌های آموزشی در سال ۱۴۰۴ برای ارتقای مهارت‌های مدیریتی و فنی تعاونی‌ها گسترش خواهد یافت تا بهره‌وری این بخش افزایش یابد.

رستمی از تخصیص بودجه‌های حمایتی برای تعاونی‌های دانش‌بنیان و فناور خبر داد و افزود: وزارت تعاون با همکاری نهاد‌های مالی مانند بانک توسعه تعاون، ارائه تسهیلات بانکی برای تعاونی‌های تولیدی در نظر گرفته تا سرمایه‌گذاری در بخش تولید تقویت شود.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی تأکید کرد و گفت: تعاونی‌ها باید با تقویت حضور در بازار‌های جهانی، برند ایرانی را در سطح بین‌المللی مطرح کنند.

