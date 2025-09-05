این کمک ها به فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و جمعیت هلالاحمر افغانستان تحویل داده شد.
گفته می شود این کمکها به زودی میان مردم آسیبدیده زلزله در کنر توزیع خواهد شد.
وزارت خارجه ژاپن تأکید کرده که این کشور به حمایت خود از مردم افغانستان ادامه میدهد.
زلزلۀ مرگبار ۶ ریشتری یکشنبه در شرق افغانستان تاکنون دستکم ۲۲۰۵ کشته و ۳۳۹۴ زخمی برجای گذاشته و مسئولان هشدار میدهند که احتمال افزایش آمار قربانیان وجود دارد.
در پی این فاجعه، کمکهای بینالمللی از سوی کشورها و سازمانهای مختلف به منطقه سرازیر شده است.
ایران با ارسال ۸۰ تن آرد و روغن و همچنین اهدای ۴ تن برنج و ۹۰۰ بسته بهداشتی از طریق هلالاحمر خراسان جنوبی، کمکهای خود را اعزام کرده است.
استرالیا نیز یک میلیون دلار کمک مالی اختصاص داده است.
سازمان ملل متحد با اختصاص پنج میلیون دلار از صندوق مرکزی واکنشهای اضطراری، نخستین محمولههای غذایی را به منطقه ارسال کرده و زیرساختهای لجستیکی را برای پشتیبانی از عملیات امدادی تقویت کرده است.
دولت چین تصمیم گرفته است ۵۰ میلیون یوان کمک بشردوستانه اضطراری برای امدادرسانی به زلزلهزدگان این کشور ارائه کند که این کمکها عمدتاً شامل چادر، پتو، غذا و سایر ملزومات مورد نیاز فوری برای مناطق آسیبدیده افغانستان است.
وزارت وضعیت اضطراری روسیه بامداد جمعه، ۱۴ شهریور، خبر داد که نخستین محموله کمکهای بشردوستانه این کشور شامل مواد غذایی از طریق هواپیمای ایلیوشین-۷۶ از میدان هوایی ژوکوفسکی مسکو به افغانستان منتقل شده است.