وزیر امور خارجه با اشاره به پایبندی مستمر جمهوری اسلامی ایران به مسیر دیپلماسی، تاکید کرد که ایران در این موضع خود جدی و ثابت‌قدم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران و «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شامگاه پنج شنبه در شهر دوحه دیدار کردند.

در این دیدار، راجع به آخرین تحولات مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران به ویژه با توجه به اقدام غیرمسئولانه و ناموجه سه کشور اروپایی جهت بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت، و همچنین روند تعامل ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بحث و تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تاکید بر غیرقانونی و ناموجه بودن اقدام سه کشور اروپایی در این‌خصوص، مسئولیت مهم نماینده عالی اتحادیه اروپا (EU) در امور سیاست خارجی به‌عنوان «هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام» را یادآوری و تصریح کرد انتظار می‌رود: این نهاد در راستای ایفای وظیفه‌ای که طبق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ بر عهده آن نهاده شده است در جهت انجام مسئولیت خود و خنثی‌سازی تحرکات علیه دیپلماسی ایفای نقش کند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیپلماسی و مذاکره را تنها راه برای رفع نگرانی‌های همه طرف‌ها دانست و بر ضرورت ارائه فرصت بیشتر به دیپلماسی تاکید کرد.

در این دیدار راجع به ادامه رایزنی‌ها در روز‌ها و هفته‌های آینده تفاهم شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
بعضیها نمیدونن عدم مذاکره و پهلوان بازی یعنی خسارت وشهادت بیشتر و بیشتر وبیشتر
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
به کالای بفهمانیم آمریکا خارج شده حق احضار نظر ندارد اگر حرفی دارد تحریمها را لغو بکند بشیند سر میز مذاکره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران برای سه کشور اروپایی جنایتکار وهم برای مزدورانشان گران تمام خواهد شد و گران تمام می شود.
با کسی شوخی نداریم همه کشتی های سه کشور اروپایی را در خلیج فارس نابود می کنیم!
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ارام باش پهلوان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا، اروپا، آژانس، هر سه نوکر رژیم صهیونیستی هستند.
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
حمله به کشتی مادلین آدم‌ ربایی و نقض قوانین بین‌ الملل است ولی اما متأسفانه سران بی ادب رژیم صهیونیستی درک نمی کنند، نمی کنند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
اروپا جنایتکار را مجازات خواهیم کرد
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکاربسته نظامی ۳۳۰ میلیون دلاری برای کمک اوکراین تصویب کرد
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
به‌دنبال جنگ نیستیم، اما به دنبال گرفتن انتقام خون شهیدان هستیم
۱۴:۱۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
به‌دنبال جنگ نیستیم، اما به دنبال گرفتن انتقام خون شهیدان هستیم
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
و این در حالی است که برخی مسئولان و برخی نمایندگان مجلس خودشان در رسانه ها اعتراف و اعتراض کردند که اسرائیل با حمایت أذربایجان به ایران حمله کرده است.
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
تروئیکای اروپایی نوکر آمریکا بوده و از خود هویتی ندارند
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عمکرد پزشکیان هم مانند روحانی قانع‌کننده‌ای نبوده است
۱۴:۱۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
عمکرد پزشکیان هم مانند روحانی قانع‌کننده‌ای نبوده است
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
غنی سازی هسته ای، حرف ملت است/موشک ها موجب تسلیم آمریکا و اسرائیل شد
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
که طی 30 روز همه نیروهای کشورهای اروپایی هم باید منطقه را ترک کنند نیروهای کشورهای اروپایی از 2001 تاکنون در کشورهای عربی چه غلطی می کنند؟
۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
حتما منتظر بود بهش بگین
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
آقای عراقچی معنی کلمه عبرت رو بلد نیستن!!!!!!!
۲
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
الان با عراقچی خوش و بش میکند ...حتی ممکنه بگه حق با کشور توست
ولی وقتی به خلوت میرود .ان کار دیگر میکند
ولی وقتی با بقیه سران اروپایی است
در راستای انها قدم نص و خبیث و شیطانی علیه وطن ما برمیدارد
ذات شون همینه .هزار چهره
۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
خداوند متعال آخر وعاقبت ما را این مسئولین ختم به خیر کند معلوم نیست دارند چه کاری می کنند این همه شهید دادیم باز مذاکره ؟؟؟؟!!!!!!!
۵
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
غرب دشمن آشکار ایران هست و کوچکتری قدمی برای خورسندی آنها نباید برداشت.
۶
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
به نظرتون عجیب نیست که مسوول اروپایی توی قطر پیداش شده اونم زمانی که وزیر خارجه قرار بود با رهبران حماس دیدار کنه؟! و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین
۵
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پس به خاطر این بوده است که عراقچی پاسخ و جواب کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جنایتکار را نداده است واکنشی نشان نمی دهد.
۱۲:۱۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
پس به خاطر این بوده است که عراقچی پاسخ و جواب کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جنایتکار را نداده است واکنشی نشان نمی دهد.
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ماکرون: ایران به مذاکرات هسته‌ای بازگردد! رئیس‌جمهور فرانسه: ایران باید به مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای خود بازگردد/. مذاکرات هسته‌ای ایران در سال 1394 به پایان یافته است و ادامه مذاکره ایران با آمریکا و اروپا از سال 2015 تاکنون غلط و اشتباه بوده است و مقصر اصلی همان ایران بوده است.
ادامه مذاکره ایران با آمریکا و اروپا 100 درصد فقط خیانت به مردم و کشور محسوب می شود.
فرانسه هم به همراه انگلیس و آلمان و آمریکا در مورد توافق هسته ای برجام متهم است، نه مدعی

انگلیس جنایتکار از سال 2015 تاکنون در اجرای تعهدات برجامی کوتاهی کرده است.
فرانسه جنایتکار از سال 2015 تاکنون در اجرای تعهدات برجامی کوتاهی کرده است.
آلمان جنایتکار از سال 2015 تاکنون در اجرای تعهدات برجامی کوتاهی کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا هم نباید سلاح اتمی داشته باشد.
انگلیس هم نباید سلاح اتمی داشته باشد.
فرانسه هم نباید سلاح اتمی داشته باشد.
آلمان هم نباید سلاح اتمی داشته باشد .
اسرائیل هم نباید سلاح اتمی داشته باشد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
عملکرد عراقچی در مذاکره از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
عملکرد عراقچی در توافق هسته ای برجام، مذاکرات وین و... از سال 1394 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران برای سه کشور اروپایی جنایتکار وهم برای مزدورانشان گران تمام خواهد شد و گران تمام می شود.
با کسی شوخی نداریم همه کشتی های سه کشور اروپایی را در خلیج فارس نابود می کنیم!
