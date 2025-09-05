باشگاه خبرنگاران جوان- روند ترخیص خودروها آغاز شده و در یک هفته اخیر حدود ۳۰ درصد این وسایل نقلیه پس از دریافت مجوز سازمان های استاندارد و حفاظت محیط زیست از محوطه گمرگ ترخیص و تردد خود را در شهرهای مختلف استان شروع کردند.

براساس این گزارش این اقدام در چارچوب تحقق وعده قبلی استاندار در بازدید دهم مرداد ماه ۱۴۰۴ و در راستای تسهیل امور تجاری و رونق بخشی اقتصادی به منطقه انجام شده است.

پیش از این، مشکلاتی نظیر تامین نشدن ارز و مجوزهای لازم، باعث بلاتکلیفی و دپوی طولانی‌مدت خودروها در گمرک و بندر خرمشهر شده بود.

در مردادماه سال جاری، سیدمحمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان با حضور در محل دپوی خودروها، از نزدیک در جریان مشکلات ترخیص قرار گرفت و وعده داد تا با استفاده از مصوبات شورای تامین استان، زمینه آزادسازی و ترخیص این محموله‌ها فراهم شود.

منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس و در مجاورت مرزهای عراق و کویت، یکی از مناطق مهم تجاری-اقتصادی کشور محسوب می‌شود و نقش بسزایی در مبادلات بازرگانی دارد.

این منطقه شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) است و در محل تلاقی ۲ رودخانه اروندرود و کارون واقع شده است.

با آغاز رسمی فرآیند ترخیص، امید می‌رود که به زودی شاهد کاهش نگرانی‌های مالکان خودروهای متوقف‌شده و رونق بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه راهبردی باشیم.

منبع:روابط عمومی استانداری خوزستان