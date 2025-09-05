باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون کشتی برای مدال‌آوران رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی پاداش میلیاردی در نظر گرفته است. میزان این پاداش‌ها که از محل درآمد‌های فدراسیون تأمین خواهد شد، به شرح زیر است:

مدال طلای جهان: دریافت ۳ میلیارد تومان پاداش نقدی به همراه ۱۰۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه به‌مدت یک‌سال؛ رقمی که مجموعاً به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

مدال نقره جهان: دریافت ۷۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی به همراه ۳۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه.

مدال برنز جهان: دریافت ۵۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی به همراه ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه.

این پاداش مجزا از پاداش مصوب وزارت ورزش و جوانان است.

مسابقات قهرمانی جهان از ۲۲ تا ۳۰ شهریورماه در زاگرب پایتخت کرواسی برگزار خواهد شد.