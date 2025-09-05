باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آخرین توضیحات درباره وضعیت مهدیه اسفندیاری + فیلم

خواهر مهدیه اسفندیاری در مورد آخرین وضعیت خواهرش توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خواهر مهدیه اسفندیاری گفت: مهدیه دائم در سلول انفرادی است و علی‌رغم بیماری قلبی به دلیل پروتکل‌های زندان به دکتر هم مراجعه نمی‌کند.

 

 
مطالب مرتبط

اینجا فرانسه است مهد آزادی و حقوق بشر!

آخرین توضیحات درباره وضعیت مهدیه اسفندیاری + فیلم
young journalists club

واکنش دبیر ستاد حقوق بشر به آزادی بشیر بی‌آزار

آخرین توضیحات درباره وضعیت مهدیه اسفندیاری + فیلم
young journalists club

انتقاد غریب آبادی از برخورد خشونت آمیز پلیس فرانسه با اعتراضات مسالمت‌آمیز

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بدون تعارف با قهرمانان هوافضای سپاه + فیلم
۱۷۳۹

بدون تعارف با قهرمانان هوافضای سپاه + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
مستند «سردار آستان»؛ روایتی از زندگی و شهادت سردار صنیع‌خانی
۱۳۱۸

مستند «سردار آستان»؛ روایتی از زندگی و شهادت سردار صنیع‌خانی

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
راز درمان افسردگی! + فیلم
۷۳۱

راز درمان افسردگی! + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
آغاز جنایات وحشیانه رژیم اسرائیل در غزه، این بار بمباران برج‌های مسکونی + فیلم
۴۴۹

آغاز جنایات وحشیانه رژیم اسرائیل در غزه، این بار بمباران برج‌های مسکونی + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
اهدای عضو گوینده و سردبیر خبر صداوسیمای مرکز البرز + فیلم
۳۳۰

اهدای عضو گوینده و سردبیر خبر صداوسیمای مرکز البرز + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
دختر مظلوم و شجاع ایرانی.
۶
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
تنها راه حل .کشاندن این گریبانگیری به رسانه های کشور فرانسه است
باید در سایت ها منعکس بشه .به چندین زبان
تا نتیجه بگیرید
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
دعاگوی این بانوی شجاع و آزاده هستیم. انشاءالله لحظه لحظه این اسارت عجیب و سخت برای ایشان اجر اخروی و برای سایرین درس صبر و آزادگی باشه. اللهم فک کل اسیر. درود بر مجاهدین راه حق
۶
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
تو کشورش خودش علیه اسرائیل عمل می کرد بهتر نبود؟
۳
۸
پاسخ دادن