آخرین توضیحات درباره وضعیت مهدیه اسفندیاری + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062e\u0648\u0627\u0647\u0631 \u0645\u0647\u062f\u06cc\u0647 \u0627\u0633\u0641\u0646\u062f\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0645\u0647\u062f\u06cc\u0647 \u062f\u0627\u0626\u0645 \u062f\u0631 \u0633\u0644\u0648\u0644 \u0627\u0646\u0641\u0631\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0639\u0644\u06cc\u200c\u0631\u063a\u0645 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0642\u0644\u0628\u06cc \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u067e\u0631\u0648\u062a\u06a9\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0647\u0645 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0647 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0
