پنتاگون بدون اشاره به استقرار ناوهای جنگی آمریکا در کارائیب، پرواز هواپیما‌های ونزوئلایی نزدیک ناو آمریکایی را «بسیار تحریک‌آمیز» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پنتاگون بدون هیچ اشاره ای به استقرار ناوهای جنگی آمریکا در سواحل ونزوئلا اعلام کرد که دو فروند هواپیمای نظامی ونزوئلا روز پنجشنبه در نزدیکی یک کشتی نیروی دریایی ایالات متحده در آب‌های بین‌المللی نزدیک ونزوئلا پرواز کردند که ادعا کرد حرکتی تحریک آمیز بود.

وزارت دفاع ایالات متحده در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «به کارتلی که ونزوئلا را اداره می‌کند، اکیداً توصیه می‌شود که از هرگونه تلاش بیشتر برای مانع شدن، بازداشتن یا دخالت در عملیات مبارزه با مواد مخدر و تروریسم که توسط نیرو‌های نظامی ایالات متحده انجام می‌شود، خودداری کند.»

واشنگتن در حالی ناو‌های جنگی را در جنوب دریای کارائیب مستقر کرده که تنش‌ها بین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و نیکولاس مادورو، رهبر ونزوئلا که ایالات متحده او را متهم به رهبری یک کارتل مواد مخدر می‌کند، در حال افزایش است.

روز سه‌شنبه، نیرو‌های آمریکایی یک قایق را که ادعا می شد مشکوک به حمل مواد مخدر بود را در دریای کارائیب منفجر کردند که به ادعای ترامپ متعلق به «ترن دِ آراگوا» (Tren de Aragua)، یک سازمان جنایی ونزوئلایی بود که او آن را به مادورو مرتبط دانست. در این حادثه ۱۱ نفر کشته شدند.

کاراکاس (پایتخت ونزوئلا) واشنگتن را به ارتکاب «قتل‌های فراقضایی» در این حمله متهم کرد و گفت که «آن‌ها ۱۱ نفر را بدون طی فرآیند قانونی به قتل رساندند.»

مادورو در پاسخ، با بسیج نیرو‌های نظامی ونزوئلا که حدود ۳۴۰ هزار نفر هستند و ذخیره‌ها که به ادعای او از هشت میلیون نفر فراتر می‌روند، واکنش نشان داده و آنچه را که «بزرگترین تهدیدی که قاره ما در ۱۰۰ سال گذشته دیده است» می‌نامد، محکوم کرده است.

مادورو به خبرنگاران خارجی گفت: «اگر به ونزوئلا حمله شود، بلافاصله وارد دوره‌ای از مبارزه مسلحانه خواهد شد.»

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: پنتاگون ، پرواز جنگنده ، ونزوئلا
