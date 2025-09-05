فرمانده انتظامی شهرستان سراب از وقوع یک درگیری خانوادگی مرگبار در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ مرتضی فراقی، از وقوع یک درگیری خانوادگی مرگبار در یکی از روستا‌های این شهرستان خبر داد و گفت: شامگاه گذشته دو برادر به دلیل اختلافات خانوادگی وارد خانه پسرعموی خود شدند و با سلاح گرم، چهار عضو خانواده او را به قتل رساندند. این دو نفر پس از ارتکاب جنایت، با شلیک به خود به زندگی‌شان پایان دادند.

وی افزود: با وقوع این حادثه هولناک، بلافاصله تیم‌های پلیس آگاهی و انتظامی در محل حاضر شده و تحقیقات ویژه برای روشن شدن زوایای پنهان ماجرا آغاز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سراب علت اولیه حادثه را اختلافات خانوادگی عنوان کرد و گفت: بررسی‌های تکمیلی برای کشف انگیزه اصلی و ابعاد دیگر این جنایت ادامه دارد.

منبع: تسنیم