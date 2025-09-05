فرمانده انتظامی شهرستان سراب از وقوع یک درگیری خانوادگی مرگبار در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ مرتضی فراقی، از وقوع یک درگیری خانوادگی مرگبار در یکی از روستا‌های این شهرستان خبر داد و گفت: شامگاه گذشته دو برادر به دلیل اختلافات خانوادگی وارد خانه پسرعموی خود شدند و با سلاح گرم، چهار عضو خانواده او را به قتل رساندند. این دو نفر پس از ارتکاب جنایت، با شلیک به خود به زندگی‌شان پایان دادند.

وی افزود: با وقوع این حادثه هولناک، بلافاصله تیم‌های پلیس آگاهی و انتظامی در محل حاضر شده و تحقیقات ویژه برای روشن شدن زوایای پنهان ماجرا آغاز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سراب علت اولیه حادثه را اختلافات خانوادگی عنوان کرد و گفت: بررسی‌های تکمیلی برای کشف انگیزه اصلی و ابعاد دیگر این جنایت ادامه دارد.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ملت روانی شدن کاش سر مسیولین خالی می کردن
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
مردم روانی شدن تقصیر مسعولین این همه گرانی و تورم و قطعی آب و برق درست کردید با اعصاب و روان مردم بازی میکنید
۷
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
چی بگه ادم
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
وقتی برای شکایت به قوه قضائیه می روی و ودر مراحل باید هفت خان رستم را طی کنی اول پول حدود ۸۰۰تا ۲ملیون واسه در خواست شکایت علاوه بر رفت آمدهای.....پس بهتر آدم خودش تصمیم بگیره و اجرا کند بنظرم تو این مملکت اینا کار درسته را کردند
۲۶
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
حالا که نظر صد تا یه غاز میدهی.
امیدواریم اینکاری که از نظرت، توی این مملکت درست است؛قسمت و روزی خودت هم بشود‌.تا در برزخ بفهمی که فقط برای سایرین نسخه نپیچی!!!


**انگار خوششون میاد هر حادثه کوچک و بزرگ و فاجعه بار و فانتزی و هر کوفت و زهرماری را دستمایه
`تخریب جامعه شناختی ولی من درآوردی`
خودشون کنند**
بس است دیگر از بس ته هر مقاله ای یک عده عقده پراکنی میکنند!!

راستی،
هر وقت که قسمت و روزی خودت شد،از برزخ برای ما پیام بگذار تا فضولی هات در آنجا را نیز خبردار شویم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
رسیدگی به شکایت در قوه قضائیه فاجعه هست . خدا نکند کسی راهش به دادگاه ها بیافتد . خصوصا دادگاه های حقوقی . دوستی دارم که پس از ۲ سال شکایت برای ارث پدری از برادرش تازه رئیس دادگاهش را عوض کرده اند و باید دوباره پرونده را شروع کند و از خیرش گذشته . میگوید آدمهای زیادی در محل که شکایت کرده اند براثر طولانی شدن رسیدگی یا از خیرش گذشته اند یا پس از مدتها فوت کرده اند و فرزندانشان پیگیرند یعنی عملا هیچ
بعضی ها میبینند شکایت برای حل اختلاف فایده ندارد دست به جنایت میزند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
خواهشا اینجور اخبار رو منتشر نکنید......
۱۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۱۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
متاسفانه تو شهرهای کوچک این دست اتفاقات زیاد میفته ، اصولا هر چه فرهنگ ضعیف تر اخبار اینچنینی بیشتر، ساکنین جوامع بزرگ فهمیده اند که اگر بخواهند با آرامش زندگی کنند باید با حوصله و صبور باشند و از بسیاری از اتفاقات و خطاها گذشت کنند
۲۷
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
بر عکس داری میگی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
وحشی و درنده
۳
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
دمش گرم
۳۵
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
انشالله این اتفاق برای خودت و خانواده ات رخ بده تا ببینم اینطور میگی
