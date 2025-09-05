باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق عظیمی‌فر شامگاه گذشته در حاشیه مراسم بهره‌برداری از دو طرح زیست‌محیطی پالایشگاه اصفهان شامل واحد تصفیه هیدروژنی نفت سفید و ۶ مخزن ذخیره آب انتقالی از دریا در جمع خبرنگاران گفت: این دو طرح که امروز به بهره‌برداری رسید، کیفیت فرآورده‌های نفتی پالایشگاه اصفهان را بهبود بخشیده و پایداری تولید را تقویت می‌کند.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری پالایشگاه اصفهان در این پروژه‌ها توضیح داد: این طرح‌ها گام مهمی در جهت کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی و توسعه زیرساخت‌های پالایشی کشور است و انتظار می‌رود پروژه‌های مشابهی در سال‌های آینده به بهره‌برداری برسد.

افزایش تولید بنزین و نفت‌گاز در یک سال گذشته

عظیمی‌فر در ادامه سخنانش به مسئله ناترازی سوخت در کشور پرداخت و بیان داشت: وزارت نفت در یک سال گذشته تلاش کرده با افزایش خوراک پالایشگاه‌ها و راه‌اندازی واحد‌های کیفی‌سازی، تولید سوخت را بالا ببرد. نتیجه این اقدامات، افزایش روزانه پنج میلیون لیتر در تولید بنزین و پنج میلیون لیتر در تولید نفت‌گاز کشور بوده است.

به گفته او طرح‌های پالایشی متعددی از جمله پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای در جاسک و ۱۲۰ هزار بشکه‌ای در بندرعباس در ماه‌های آتی وارد مدار تولید خواهد شد. همچنین طرح‌های کیفی‌سازی مانند واحد DHD پالایشگاه شیراز و افزایش کیفیت بنزین پالایشگاه تهران نیز در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد.

بهره‌برداری از خطوط لوله استراتژیک انتقال فرآورده

معاون وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح ۸۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی و نفت خام از جنوب به شمال کشور خبر داد و افزود: این خطوط شامل بندرعباس-رفسنجان و سبزآب-شازند با سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیون یورویی هفته گذشته به بهره‌برداری رسید. این مسیر‌ها برای انتقال تولیدات پالایشگاه‌های جنوب به مناطق مصرف‌کننده در شمال کشور حیاتی هستند و از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون پروژه‌های مشابهی با جدیت پیگیری و به سرانجام رسیده است.

عظیمی‌فر همچنین از کاهش پنج درصدی مصرف نفت‌گاز در بخش غیرنیروگاهی خبر داد و گفت: این مهم عمدتاً نتیجه اقدامات مقابله با قاچاق سوخت بوده است.

وی ادامه داد: با همکاری دستگاه‌های قضایی و امنیتی، فرآیند‌ها هوشمندسازی شده، بارنامه‌ها و باک‌های صوری شناسایی و با متخلفان برخورد شده است. علاوه بر این، طرح‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل با استفاده از اوراق صرفه‌جویی انرژی از سر گرفته شده و طرح تبدیل رایگان خودرو‌های شخصی به CNG نیز آغاز شده است.

معاون وزیر نفت در همین ارتباط افزود: با پرداخت ۴۰ میلیون یورو از مطالبات کارگاه‌های تبدیل CNG، این طرح پس از دو سال توقف دوباره فعال شده است.

چالش‌های صنعت پالایش و ضرورت اصلاح ساختار

عظیمی‌فر در ادامه سخنانش به وضعیت شرکت‌های پالایشی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته سودآوری شرکت‌های پالایشی ۱۶۳ درصد کاهش یافت. عوامل جهانی مانند کاهش مارژین پالایشی و همچنین شیوه‌نامه خوراک و فرآورده از دلایل اصلی این کاهش بوده است.

وی تأکید کرد: برای رفع این چالش‌ها، تأمین منابع مالی و همکاری همه دستگاه‌ها ضروری است.

مجوز واردات بنزین سوپر و انتقاد از اتلاف سوخت یارانه‌ای

معاون وزیر نفت در بخش دیگری از اظهاراتش از صدور مجوز برای شرکت‌های خصوصی جهت واردات و توزیع بنزین سوپر از طریق درگاه ملی مجوز‌ها خبر داد و تصریح کرد: برخی شرکت‌ها در حال ثبت سفارش هستند و این روند به زودی عملیاتی خواهد شد.

عظیمی‌فر با انتقاد از اتلاف گسترده سوخت یارانه‌ای در کشور گفت: سوخت یارانه‌ای در ایران با قیمت ناچیز حدود یک تا دو سنت عرضه می‌شود و همین موضوع باعث اتلاف منابع ملی شده است. مسئولیت‌پذیری بیشتر دستگاه‌های متولی مصرف در این زمینه ضروری است.

مردم مقصر نیستند؛ ضعف در برنامه‌ریزی است

وی با اشاره به ضرورت اجرای به‌موقع طرح‌های نوسازی ناوگان و بهبود راندمان نیروگاه‌ها اظهار داشت: اگر این طرح‌ها در زمان مناسب اجرا می‌شد، وضعیت بهره‌وری انرژی کشور به مراتب بهتر بود. مردم مقصر نیستند؛ اگر برنامه‌ریزی درستی برای نوسازی ناوگان فرسوده یا اولویت‌بندی سیکل ترکیبی نیروگاه‌ها انجام می‌شد، اتلاف انرژی کاهش می‌یافت و کشور از منابع خود بهره بیشتری می‌برد.

امیدواری برای آینده صنعت پالایش

معاون وزیر نفت در پایان سخنانش تأکید کرد: مسیر پیش روی صنعت پالایش دشوار است، اما استمرار افزایش تولید نیازمند مشارکت همه ذی‌نفعان خواهد بود. امیدوارم با اجرای پروژه‌های زیرساختی و کیفی‌سازی، صنعت پالایش کشور به روند توسعه خود ادامه دهد و ناترازی سوخت به حداقل برسد.

منبع: تسنیم