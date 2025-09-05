باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی جمالی‌نژاد شامگاه پنجشنبه در حاشیه نشست بررسی مسائل مربوط به کارخانه ریسباف اصفهان که با حضور قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، اظهار داشت: در سفر امروز قائم‌مقام وزیر و بازدید ایشان از شهرستان‌های کاشان و اصفهان، مسائل مختلفی بررسی و حل آنها در دستورکار قرار گرفت.

ریسباف؛ دغدغه میراث‌دوستان اصفهان

وی با اشاره به اهمیت این کارخانه تاریخی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات کارخانه ریسباف بود که وضعیت آن طی سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، در حالی که باید پس از مرمت، به موزه تبدیل می‌شد.

استاندار ادامه داد: کارخانه ریسباف دغدغه همه میراث‌دوستان و مطالبه فعالان گردشگری اصفهان است.

جمالی‌نژاد افزود: در این جلسه با حضور ذی‌نفعان از جمله مدیرکل میراث فرهنگی، شهردار اصفهان و اعضای شورای اسلامی این شهر، تفاهم‌نامه‌ای با چند بند به امضا رسید.

وی درباره مفاد تفاهم‌نامه گفت: مطابق این تفاهم‌نامه مقرر شد قراردادی بین اداره‌کل میراث فرهنگی استان و شهرداری اصفهان با توجه به دغدغه‌های دو طرف منعقد شود و بر اساس آن زمان‌بندی اقدامات، اعتبارات لازم و مصوبات مورد نیاز مشخص شود.

انتقال بهره‌برداری به شهرداری

وی خاطرنشان کرد:همچنین مقرر شد به موازات آن اقدامات قانونی برای واگذاری بهره‌برداری از این کارخانه از میراث فرهنگی به شهرداری اصفهان انجام شود و دغدغه‌های نهادهای نظارتی طی این اقدام برطرف گردد تا شهرداری اصفهان بتواند فعالیت‌های مورد نیاز را به انجام برساند.

استاندار اصفهان تأکید کرد: این یکی از اقدامات شاخص امروز است که اصفهان در آینده نه‌چندان دور از برکات آن بهره‌مند خواهد شد.

منبع: تسنیم