باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی یوسف خانی دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور گفت: با توجه به تنش های گرمایی، قیمت طی روزهای اخیر روند افزایشی داشته است که پیش بینی می شود طی این هفته قیمت کاهشی شود.

وی نرخ مصوب مرغ گرم برای مصرف کننده را ۱۰۸ هزارتومان اعلام کرد و افزود: اخیرا اعلام شده فروش هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده تا ۱۲۰ هزارتومان مانعی ندارد که طی این هفته با بهبود شرایط و روند کاهشی قیمت پیش بینی می شود که به رقم ۱۲۰ هزارتومان برسد.

یوسف خانی ادامه داد: آمار جوجه ریزی اعلامی با واقعیت ۱۰ تا ۱۲ درصد خطا دارد و قطعی برق و تنش های گرمایی در افت تولید بی تاثیر نبوده است، اما برآورد می شود که ۱۵ تا ۲۰ هزارتومان کاهش قیمت رخ دهد.

دبیرانجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور از توزیع روزانه ۷ هزارتن مرغ در سطح کشور خبر داد و گفت: با پایان فصل گرما، مصرف مرغ افزایش می یابد که متناسب با آن میزان عرضه بالا می رود.