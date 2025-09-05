گفتگوی مقامات طالبان و ازبکستان درباره پروژه انتقال برق به کابل

باشگاه خبرنگاران جوان- ریاست شرکت برشنا از برگزاری یک کنفرانس ویدیویی میان رئیس اجرایی این شرکت و مسئولان شرکت ازبکستانی «نیگو» خبر داد.

در این گفت‌وگو که به میزبانی عبدالباری عمر، رئیس اجرایی برشنا، برگزار شد، جنبه‌های فنی و مالی پروژه انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از ازبکستان به افغانستان مورد بررسی قرار گرفت.

عبدالباری در این نشست بر اهمیت همکاری‌های اقتصادی دوجانبه تأکید کرد و تسهیل پروژه‌های توسعه‌ای را عاملی برای تقویت روابط دو کشور دانست.

این پروژه که اخیراً با حضور ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس‌الوزرا، بین دو طرف امضا شده است، ظرفیت تأمین بخش عمده‌ای از نیازهای برق افغانستان را خواهد داشت.

بر اساس گزارش‌ها، این طرح در سه فاز اجرایی شده و مسیر انتقال برق از مزار شریف به کابل خواهد بود. کارشناسان امیدوارند که تکمیل این پروژه نه تنها کمبود انرژی در شهرهای بزرگ را کاهش دهد، بلکه زمینه توسعه صنایع و جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را فراهم کند.

افغانستان با کمبود شدید برق مواجه است و بخش عمده انرژی مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند. این وابستگی باعث افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی کشور شده است. پروژه انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت می‌تواند نقش مهمی در ثبات شبکه برق افغانستان ایفا کند. همچنین، گسترش همکاری‌های انرژی بین کابل و تاشکند نشان‌دهنده تعمیق روابط منطقه‌ای است که احتمالاً به افزایش نقش ازبکستان در پروژه‌های زیربنایی افغانستان منجر خواهد شد.