همایش بین‌المللی علامه فیض محمد کاتب هزاره در قم با رونمایی از مجموعه چهارجلدی آثار این تاریخ‌نگار برجسته افغانستان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در مراسمی که روز چهارشنبه در قم برگزار شد، از مجموعه آثار منتشرشده درباره فیض محمد کاتب هزاره، تاریخ‌نگار و شخصیت فرهنگی برجسته افغانستان رونمایی شد.

این همایش بین‌المللی که با حضور اساتید، نویسندگان و چهره‌های علمی همراه بود، توسط دبیرخانه همایش علامه فیض محمد کاتب و مجمع علما و طلاب قره‌باغ سازماندهی شده بود.

در این مراسم بر نقش مهم کاتب به عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار در تاریخ‌نگاری افغانستان تأکید شد.

مجموعه آثار ارائه‌شده در چهار جلد تدوین شده که شامل مقالات اجتماعی-تاریخی، مقالات سیاسی و مقالات روشی-توصیفی می‌باشد.

این مجموعه، چهره‌های شناخته‌شده علمی مانند دکتر محمد سرور مولایی، دکتر عبدالقیوم سجادی، دکتر محمد اکرم عارفی و دکتر شفق خواتی حضور دارند.

برگزارکنندگان این همایش، ایمان و باور به ضرورت طرح اندیشه‌های مرحوم کاتب و همچنین برنامه‌ریزی مناسب را از عوامل اثرگذار این رویداد دانستند. 

فیض محمد کاتب (۱۲۷۹-۱۳۴۹ ه‍.ق) نویسنده و تاریخ‌نگار معاصر افغانستان و از قوم هزاره بود که کتاب‌های او به عنوان معتبرترین منابع تاریخ معاصر این کشور شناخته می‌شوند. معروف‌ترین اثر وی، کتاب پنج جلدی "سراج التواریخ" است.

رونمایی از مجموعه آثار فیض محمد کاتب هزاره در قم با حضور چهره‌های علمی
