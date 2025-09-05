دولت لبنان قرار است امروز جمعه در مورد یک طرح ارتش برای خلع سلاح حزب‌الله بحث کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت لبنان قرار است امروز جمعه در مورد یک طرح ارتش برای خلع سلاح حزب‌الله بحث کند؛ طرحی که این گروه با آن مخالف است و کابینه دولت را متهم می‌کند که پشت دست اسرائیل و ایالات متحده بازی می‌کند.

در ماه اوت، تحت فشار سنگین آمریکا و از ترس اینکه اسرائیل حملات خود را تشدید کند، دولت لبنان به ارتش دستور داد تا طرحی برای خلع سلاح حزب‌الله تا پایان سال تهیه کند.

حزب‌الله روز چهارشنبه مخالفت خود با این اقدام را تکرار کرد و بلوک پارلمانی آن از مقامات لبنانی خواست تا «از تصمیم... غیرمیهنی خود عقب‌نشینی کنند.»

دولت می‌گوید خلع سلاح حزب‌الله بخشی از اجرای توافق آتش‌بسی است که آمریکا در ماه نوامبر میانجی‌ آن بود.

جلسه کابینه روز جمعه در حالی برگزار می‌شود که طی دو روز گذشته، حملات هوایی شدید اسرائیل به جنوب لبنان که به گفته وزارت بهداشت و خبرگزاری ملی دولتی، حداقل پنج نفر را کشته است، تشدید شده است.

«دیوید وود»، تحلیلگر ارشد لبنان در گروه بین‌المللی بحران (International Crisis Group) به خبرگزاری فرانسه گفت: «اسرائیل در تلاش است تا این پیام را بفرستد که تنها اقدام عینی و ملموس در مورد خلع سلاح، نه وعده‌ها و حرف‌ها، می‌تواند کار را انجام دهد.»

الاخبار، یک روزنامه طرفدار حزب‌الله در لبنان، گفت که وزیران حزب‌الله و امل ممکن است از بحث در مورد طرح ارتش در روز جمعه خودداری کنند.

