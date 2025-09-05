باشگاه خبرنگاران جوان- سخنگوی دبیرکل سازمان ملل هشدار داده است که بخش‌هایی از مناطق زلزله‌زده در ولایت کنر افغانستان به مین و مواد منفجره آلوده شده‌اند.

استفان دوجاریک اعلام کرد که بر اساس هشدار سرویس اقدام علیه مین این سازمان، حدود ۲۵ کیلومتر از مناطق آسیب‌دیده آلوده به مواد انفجاری است که تهدیدی جدی برای جان بازماندگان و تیم‌های امدادرسان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نیازهای فوری در این مناطق، خواستار همکاری فوری همه طرف‌های توانمند برای تأمین سرپناه، تجهیزات پزشکی، آب آشامیدنی، غذا و خدمات بهداشتی شد.

دوجاریک همچنین تأکید کرد که پس‌لرزه‌های ادامه‌دار در شهرستان‌های سوکی و نورگل، ارزیابی آسیب‌ها و امدادرسانی را با چالش‌های بیشتری مواجه کرده است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل نیز گزارش داده که بسیاری از خانواده‌ها به دلیل ترس از پس‌لرزه‌ها همچنان در فضای باز به سر می‌برند.

این در حالی است که زلزله‌های اخیر با قدرت ۶ و ۵.۵ ریشتر، زیرساخت‌ها و راه‌های دسترسی به مناطق دورافتاده را به شدت تخریب کرده و شرایط را برای زنان، کودکان و سالمندان به وضعیتی بحرانی تبدیل کرده است.

سازمان ملل بر ضرورت اقدامات سریع و ایمن برای حفاظت از جان امدادگران و آسیب‌دیدگان در برابر تهدیدات ناشی از مین تأکید کرده است.