باشگاه خبرنگاران جوان - اگر هنگام یک دوش طولانی و داغ، متوجه شدید ریزش موهایتان بیشتر شده است، شاید بد نباشد عادت به نوشیدن نوشابه را دوباره بررسی کنید چرا که طبق یک بررسی جدید، مصرف زیاد نوشیدنیهای شیرین میتواند با ریزش مو مرتبط باشد.
مروری جدید بر مطالعات پیشین نشان میدهد مصرف زیاد نوشابه و الکل با افزایش ریزش مو مرتبط است، در حالی که مواد مغذی مانند ویتامین دی، آهن، پروتئین، سویا و سبزیجات چلیپایی میتواند از ریزش و نازک شدن مو پیشگیری کند.
همچنین این بررسی نشان داده است که مصرف دُزهای بالای ویتامین آ هم میتواند برخی از انواع آلوپسی (طاسی) را بدتر کند.
به گزارش «ایندیپندنت»، متخصصانی از پرتغال ۱۷ مطالعه را بررسی کردند که در مجموع بیش از ۶۱ هزار شرکتکننده داشته و بیشتر آنها زن بودند. آنها در نظر داشتند تاثیر غذاها و مواد مغذی خاص را بر سلامتی مو ارزیابی کنند. متخصصان برآورد کردند حدود ۳.۳ میلیارد نفر در جهان ممکن است بهنوعی با ریزش مو مواجه باشند، هرچند این عدد هم احتمالا کمتر از آمار واقعی است، زیرا سایر اشکال آلوپسی یا ریزش موقتی موها را در نظر نمیگیرد.
این تیم تخصصی دریافت در حالی که مواد مغذی خاص مانند ویتامین دی، آهن و پروتئین برای موهای سالم و قوی حیاتی هستند، نوشیدن نوشابه و الکل با نازکتر شدن و ریزش مو ارتباط دارند.
این بررسی در نشریه تغذیه و سلامت (Nutrition and Health) منتشر شده است.
بر اساس این مطالعه، مردان جوانی که بیش از ۳.۵ لیتر نوشابه در هفته (حدود ۱۰ قوطی) مصرف میکردند، بیشتر احتمال داشت که ریزش مو گزارش کنند. این مواد غذایی موجب ترشح بیش از حد سبوم میشوند و این امر رشد میکروبهای روی پوست سر را افزایش میدهد. در نتیجه، تحریک و التهاب تشدید میشود و به ریزش مو کمک میکند.
با این حال، تنها نوشابه مقصر نیست. این متخصصان دریافتند که الکل هم اثر مشابهی دارد و برخی مطالعات، آن را با سفیدی زودرس و افزایش ریزش مو مرتبط دانستهاند.
همچنین مشخص شد دزهای بالای ویتامین آ با بدتر شدن برخی انواع آلوپسی مرتبط است.
این مرور نظاممند شواهدی هم یافت مبنی بر اینکه مصرف مواد مغذی خاص میتواند با بهبود سلامتی مو همراه باشد. افراد با سطح بالاتر ویتامین دی کمتر دچار ریزش موی شدید بودند. رشد موی کسانی که مکمل آهن مصرف میکردند نیز بهتر بود. نویسندگان همچنین یادآور شدند که کمبود پروتئین موجب کاهش ضخامت و رنگ مو میشود. شرکتکنندگانی هم که رژیم غذایی غنی از سویا و سبزیجات چلیپایی داشتند، ریزش موی کمتری گزارش کردند که احتمالا به دلیل خواص ضدالتهابی این مواد غذایی است.
نویسندگان نتیجه گرفتند که رژیم غذایی و دریافت مواد مغذی میتواند در سلامتی مو نقشی معناداری ایفا کند و برای آنکه موها تا حد امکان ضخیم و درخشان باقی بمانند، بهترین راه، کاهش مصرف نوشیدنیهای شیرین و تمرکز بر دریافت مواد مغذی کلیدی است.
منبع: ایسنا